Previa NFL: Los Angeles y San Francisco, por la cima del Oeste
Oeste
Esto indican los reportes de scouting
1) Los Angeles Rams (11-6)
Sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo de la liga, pero Matthew Stafford también tiene 37 años, lo que les da a los Rams un incentivo extra para ganar ahora. Esta pretemporada, el equipo incorporó a Davante Adams para crear una formidable dupla de receptores con Puka Nacua. Si a esto le sumamos al corredor Kyren Williams (31 touchdowns totales en las últimas dos temporadas), la ofensiva debería brillar. La defensa estará liderada por un núcleo joven que incluye a los dos mejores seleccionados de Los Ángeles para 2024, Jared Verse y Braden Fiske. Ambos linieros jugaron como estrellas como novatos, sumando 13 capturas y 28 golpes al mariscal de campo.
¿Qué debe salir bien?
Los Rams no pueden permitirse que la secundaria derrumbe al equipo. Los probables esquineros titulares —Ahkello Witherspoon, Quentin Lake y Darious Williams— son decentes, pero el año pasado Los Ángeles ocupó el puesto 20 en yardas de pase permitidas.
Factor X
Tras romperse el ligamento cruzado anterior en la ronda de comodines de 2023, Tyler Higbee regresó a finales de la temporada pasada y logró unas alentadoras 12 recepciones en dos partidos de playoffs. Ha sido un jugador fiel, pero a sus 32 años, ¿cuánto le queda al ala cerrada?
2) San Francisco 49ers (11-6)
Los 49ers tienen una de las plantillas más veteranas de la liga. También cuentan con estrellas con un largo historial de lesiones, entre las que destacan el corredor Christian McCaffrey y el ala cerrada George Kittle, que son puntos clave de la ofensiva. Trent Williams es posiblemente el mejor tackle izquierdo de la liga, pero también tiene 37 años. Incluso el líder de la defensa, el linebacker Fred Warner, cumple 29 años en noviembre. Si San Francisco va a ganar un título con este grupo, el momento es ahora. Los 49ers tienen el talento para llegar lejos en los playoffs, pero estarán en una pelea reñida en una NFC Oeste muy disputada.
¿Qué debe salir bien?
El principal candidato para ayudar a Nick Bosa con la presión al quarterback es el novato de primera ronda Mykel Williams (Georgia). Más allá de eso, el talento es escaso. Quizás el exJet Bryce Huff pueda volver a rendir con su antiguo entrenador, el coordinador Robert Saleh.
Factor X
Si la ofensiva va a prosperar, Christian McCaffrey debe regresar de la lesión de rodilla del año pasado en forma de All-Pro, especialmente con la salida del receptor Deebo Samuel Sr. y la recuperación del receptor Brandon Aiyuk de una rotura del ligamento cruzado anterior.
3) Seattle Seahawks (7-10)
Aunque los Seahawks ganaron 10 partidos el año pasado, no llegaron a la postemporada y tuvieron un récord de 2-5 contra equipos de playoffs. Esto impulsó al gerente general John Schneider a hacer un gran movimiento esta temporada baja, reemplazando al mariscal de campo Geno Smith por el agente libre Sam Darnold. En 2024, Smith lanzó para 4,320 yardas, la cuarta mayor cantidad en la liga, pero sus 15 intercepciones fueron la tercera más alta. Queda por ver si la incorporación de Darnold, quien viene de una temporada de renovación en Minnesota, pero también es propenso a ser interceptado (tuvo 12 el año pasado), marcará una gran diferencia.
¿Qué debe salir bien?
Un cuerpo de receptores que perdió a DK Metcalf necesita recuperarse y ayudar a Darnold. Jaxon Smith-Njigba (100 recepciones en 2024) debe seguir desarrollándose, y el agente libre Cooper Kupp, de 32 años, necesita demostrar que tiene más de lo que los Rams creían.
Factor X
El ala defensiva Boye Mafe ha rozado el estrellato al acumular 15 capturas en las últimas dos temporadas. Si logra dar el salto jugando frente al recién fichado DeMarcus Lawrence, la defensa de Seattle también lo hará.
4) Arizona Cardinals (6-11)
A principios de 2024, Arizona jugó bien, comenzando con un récord de 6-4, antes de flaquear al final y perder cinco de sus últimos siete partidos. Aun así, este es un equipo con potencial para los playoffs. Los Cardinals, cuyo ataque se ubicó en el puesto 11 el año pasado, tienen el talento para anotar, y el equipo reforzó su defensa, que ocupa el puesto 21, esta pretemporada con el fichaje del defensor Josh Sweat de Filadelfia y la selección del tackle defensivo Walter Nolen (Ole Miss) y del esquinero Will Johnson (Michigan) entre sus dos primeras selecciones. El entrenador Jonathan Gannon debe conseguir que las nuevas piezas cuajen rápidamente.
¿Qué debe salir bien?
Los siete de adelante tienen que dar la talla. La defensa de Arizona ocupó el puesto 27 en índice de presión el año pasado y el 24 en yardas por jugada. Además de Sweat y Nolen, los Cardinals incorporaron a los veteranos Calais Campbell y Dalvin Tomlinson.
Factor X
Jugando junto a Nolen, el tackle defensivo Dante Stills podría despuntar y convertirse en un nombre reconocido. La selección de sexta ronda de 2023 acumuló ocho capturas y 11 golpes al mariscal de campo en sus dos primeras temporadas.