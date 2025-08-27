Previa NFL: Nada le duele a los Ravens
Norte
Esto indican los reportes de scouting:
1) Baltimore Ravens (12-5)
Los Ravens parecen estar en la cúspide, como lo han estado durante la mayor parte de la era de Lamar Jackson. La última decepción se produjo en la ronda divisional del año pasado, cuando una costosa baja del ala cerrada Mark Andrews provocó una derrota por 27-25 ante los Bills. Tras una temporada de 12-5, Baltimore regresa con prácticamente el mismo grupo, siendo el receptor DeAndre Hopkins y el esquinero Jaire Alexander las incorporaciones más destacadas. No hay ninguna debilidad evidente en esta plantilla, y los Ravens deberían estar en condiciones de volver a competir y posiblemente enviar a Jackson a su primer Super Bowl.
¿Qué debe salir bien?
Además de fichar a Alexander, los Ravens seleccionaron al safety Malaki Starks (Georgia) en la primera ronda para reforzar la secundaria. Si se considera el regreso del safety Kyle Hamilton y del cornerback Marlon Humphrey, la debilidad de Baltimore para 2024 podría convertirse en una fortaleza.
Factor X
Odafe Oweh, seleccionado en la primera ronda del draft de 2021, tuvo un comienzo lento en Baltimore, pero brilló el año pasado con 10 capturas, la mejor marca de su carrera (su récord anterior era de cinco). Aprovechar ese éxito será clave para una presión productiva al quarterback productiva.
2) Cincinnati Bengals (9-8)
Los Bengals parecen decididos a descubrir si contar con un mariscal de campo de élite y dos receptores estelares es suficiente para ganar el Super Bowl. Básicamente, están recuperando el terreno perdido con la plantilla de la temporada pasada, a pesar de que la combinación de una ofensiva explosiva y una defensa deficiente los dejó a las puertas de los playoffs con un récord de 9-8. Mientras firmaban extensiones de contrato con los receptores Ja'Marr Chase y Tee Higgins, la organización mantuvo un silencio absoluto sobre el mercado de agentes libres; la mayor incorporación fue la del tackle defensivo T.J. Slaton Jr. (Packers), con un contrato de dos años y 15 millones de dólares.
¿Qué debe salir bien?
El nuevo coordinador defensivo Al Golden, contratado desde Notre Dame, debe aprovechar al máximo el talento de Cincinnati; más allá de Slaton y el linebacker Oren Burks (Filadelfia), el nuevo talento está compuesto principalmente por novatos, encabezados por el ala defensiva de primera ronda Shemar Stewart (Texas A&M).
Factor X
El corredor Chase Brown aprovechó al máximo sus oportunidades en su segunda temporada, con 990 yardas terrestres, 360 yardas recibidas y 11 touchdowns totales. Un juego terrestre intenso dejaría a las defensas realmente desconcertadas.
3) Pittsburgh Steelers (9-8)
Las temporadas han seguido un patrón predecible en Pittsburgh: ganar al menos nueve partidos, perder en la ronda de comodines y repetir. Ese ha sido el resultado para los equipos del entrenador Mike Tomlin en cuatro de las últimas cinco temporadas. La franquicia también acumula una racha de seis derrotas consecutivas en playoffs desde 2016. Con veteranos clave en ascenso, los Steelers decidieron revitalizar el sistema con una estrategia de ganar ahora, incorporando al mariscal de campo Aaron Rodgers, de 41 años, con la esperanza de impulsar el ataque. Quizás ahora el ataque le quite algo de peso a la estelar defensa de Pittsburgh.
¿Qué debe salir bien?
La incorporación del receptor DK Metcalf de Seattle debería, al menos, compensar el traspaso de George Pickens a Dallas. Con la escasez de receptores en Pittsburgh, Metcalf y Rodgers necesitan ponerse de acuerdo de inmediato.
Factor X
Keeanu Benton, segunda ronda del draft de 2023, sólo ha conseguido dos capturas en dos temporadas, a pesar de haber tenido tiempo de juego de calidad. Si el tackle nariz logra presionar más la bolsa de protección, puede elevar la línea y consolidarse como un futuro refuerzo.
4) Cleveland Browns (3-14)
Cleveland tuvo un campamento de entrenamiento muy interesante este año, con cuatro mariscales de campo compitiendo por la titularidad. Los veteranos Kenny Pickett y Joe Flacco, y los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders, ya han tenido repeticiones de práctica y tienen la oportunidad de jugar como centro en la Semana 1. Pero los Browns tienen otros problemas, además de decidir quién lanzará a los receptores Jerry Jeudy y Cedric Tillman. Cleveland seleccionó al tackle defensivo Mason Graham (Michigan) con la quinta selección del draft con la esperanza de brindarle a Myles Garrett la ayuda que tanto necesita en la línea.
¿Qué debe salir bien?
Los equipos con varios mariscales de campo compitiendo por la titularidad no suelen llegar a los playoffs. Pero un mal año podría no ser tan malo a largo plazo. Una selección alta del draft de 2026 ayudará a Cleveland a construir alrededor, o reemplazar, al titular de este año.
Factor X
¿Retomará Cedric Tillman su mejor versión? El seleccionado de tercera ronda de 2023, tras ser poco utilizado a principios del otoño pasado, emergió como receptor número 2 durante una racha de cuatro partidos, antes de que una conmoción cerebral en la semana 12 pusiera fin a su temporada.