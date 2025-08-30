Previa NFL: Philadelphia luce para repetir
Este
Esto indican los reportes de scouting
1) Philadelphia Eagles (12-5)
Si los campeones se mantienen sanos y motivados, ¿quién podrá detenerlos? Filadelfia cuenta con un núcleo de jugadores estrella que regresan, todos menores de 30 años, incluyendo al mariscal de campo Jalen Hurts, al corredor Saquon Barkley, a los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith, al tackle defensivo Jalen Carter, al linebacker Zack Baun y a los esquineros Cooper DeJean y Quinyon Mitchell. Es cierto que la defensa necesita reemplazar a cinco titulares del Super Bowl (los backs defensivos Darius Slay y C.J. Gardner-Johnson son bajas clave), pero aun así, los Eagles son los claros favoritos para ganar la NFC.
¿Qué debe salir bien?
Barkley necesita seguir en racha. Antes de la temporada pasada, el Jugador Ofensivo del Año 2024 sólo había jugado 16 partidos una vez desde 2018. Si se lesiona, eso supondrá una gran carga para Hurts, quien lanzó para menos de 3,000 yardas el año pasado.
Factor X
Con Josh Sweat ahora jugando para los Cardinals y Brandon Graham retirado, Nolan Smith necesita rendir. El defensor comenzó lento en 2024, pero llegó tarde para acumular 6.5 capturas en la temporada regular y cuatro más en los playoffs.
2) Washington Commanders (10-7)
Al mariscal de campo Jayden Daniels y al nuevo entrenador Dan Quinn les tomó tan solo un año lograr que los Commanders parecieran aspirantes. Washington tuvo un récord de 12-5 el año pasado, en gran parte gracias al juego dinámico de Daniels en su temporada de novato y a una defensa contra el pase que ocupó el tercer lugar en la NFL. Esta temporada baja, el equipo reforzó su línea ofensiva con la incorporación del tackle izquierdo Laremy Tunsil (Texans) y del tackle de primera ronda Josh Conerly Jr. (Oregon). Washington también fichó a Deebo Samuel Sr. (49ers) para formar una dupla de receptores peligrosa con Terry McLaurin.
¿Qué debe salir bien?
La línea defensiva necesita más potencia, especialmente con Dante Fowler Jr. (10.5 capturas, la mayor cantidad del equipo en 2024) ahora en Dallas. Dorance Armstrong y Daron Payne son fantásticos, pero los nuevos fichajes Deatrich Wise Jr. y Javon Kinlaw necesitan mejorar.
Factor X
El esquinero Mike Sainristil demostró ser una incorporación clave para la secundaria. Como novato el año pasado, la selección de segunda ronda de Michigan tuvo dos intercepciones y 93 tacleadas. ¿Podrá ahora alcanzar un nivel aún más alto?
3) Dallas Cowboys (7-10)
En Dallas, abundan las dudas en ambos lados del campo. El año pasado, la ofensiva fue predecible con Mike McCarthy, incluso antes de que el mariscal de campo Dak Prescott sufriera una lesión en el tendón de la corva en la semana 9. ¿Podrán las estrategias del nuevo entrenador Brian Schottenheimer, junto con las incorporaciones del receptor George Pickens y un trío de corredores, Javonte Williams, Miles Sanders y el novato Jaydon Blue, revitalizar a una unidad que se ubicó en el puesto 17? Defensivamente, ¿podrán los siete defensores resistir? Hay una verdadera urgencia para una franquicia que no ha llegado al partido por el título de la NFC en 30 años.
¿Qué debe salir bien?
Pickens necesita alcanzar su máximo potencial. Los Steelers traspasaron al productivo pero inmaduro jugador de 24 años cuando entraba en el último año de su contrato de novato. Se espera que Pickens se comporte de la mejor manera mientras busca un contrato a largo plazo.
Factor X
Trevon Diggs se rompió el ligamento cruzado anterior en 2023 y solo jugó 11 partidos la temporada pasada. Los Cowboys necesitan que el esquinero esté completamente recuperado y recupere su nivel de Pro Bowl para impulsar una defensa que ocupó el puesto 28 el año pasado.
4) New York Giants (5-12)
Los Giants, cuyas últimas dos temporadas prácticamente terminaron en octubre, tendrán que mejorar si el entrenador Brian Daboll (18-32-1 en tres temporadas) regresa en 2026.
Un punto brillante en lo que resultó ser el último año de la era de Daniel Jones fue el desempeño de Malik Nabers, quien tuvo 109 recepciones para 1204 yardas como novato, a pesar de las deficiencias del equipo en la posición de mariscal de campo. La fortaleza de Nueva York debería ser su línea ofensiva, ya que el segundo recluta Abdul Carter de Penn State se une a un grupo repleto de jugadores que regresan Dexter Lawrence, Brian Burns y Kayvon Thibodeaux.
¿Qué debe salir bien?
Uno de los quarterbacks de los Giants necesita ofrecer un juego competente, ya sea Russell Wilson, quien está en su tercer equipo en tres temporadas y cumplirá 37 años en noviembre, el también veterano Jameis Winston o Jaxson Dart, el novato de primera ronda de Ole Miss.
Factor X
Kayvon Thibodeaux sumó 21 capturas y 46 golpes al mariscal de campo en sus primeros tres años. Ahora, emparejado con Carter, la primera selección del draft, el defensor espera replicar su producción de 2023, cuando logró 11.5 capturas, la mayor cantidad en su carrera.