Previa NFL: Tampa Bay adelanta en el débil Sur
Sur
Esto indican los reportes de scouting
1) Tampa Bay Buccaneers (10-7)
Los Buccaneers han disfrutado de las ventajas de jugar en la débil NFC Sur (ningún otro equipo de la división superó el .500 el año pasado) y son favoritos para ganar su tercer título consecutivo gracias a su mariscal de campo más estable del grupo. El año pasado, Baker Mayfield lanzó para las mejores marcas de su carrera, 4,500 yardas y 41 touchdowns. El calendario de Tampa Bay les ayudará a acumular victorias este año; además de seis partidos en la división, los Bucs también se enfrentarán a los equipos de la AFC Este, que solo envió un equipo a los playoffs en 2024.
¿Qué debe salir bien?
Si la alineación receptora alcanza su potencial, el grupo será impresionante. Además de los veteranos Mike Evans y Chris Godwin, los Bucs cuentan con Jalen McMillan, quien anotó ocho veces como novato el año pasado, y también incorporaron a Emeka Egbuka, seleccionado en la primera ronda del draft de 2025.
Factor X
Calijah Kancey, seleccionado en la primera ronda del draft de 2023, registró 7.5 capturas de mariscal la temporada pasada. El tackle defensivo está a un nivel de convertirse en el tipo de jugador de élite en el interior que puede exigir dobles marcas consistentes.
2) Carolina Panthers (7-10)
El ataque de Carolina mostró algo de vitalidad en 2024, anotando un promedio de 24.1 puntos en sus últimos nueve partidos. A lo largo del año, esto lo habría ubicado en el puesto 11 de la liga. Con el ataque encaminado hacia la dirección correcta gracias al mariscal de campo Bryce Young y al entrenador de segundo año Dave Canales, la defensa, que ocupó el último lugar tanto en yardas como en puntos permitidos, necesita recuperarse. Las incorporaciones como agentes libres incluyen al tackle defensivo Tershawn Wharton (Chiefs) y al safety Tre'von Moehrig (Raiders). Acercarse a .500 sería un gran paso para Carolina, que no ha tenido un récord ganador desde 2017.
¿Qué debe salir bien?
Los novatos Nic Scourton y Princely Umanmielen, en quienes Carolina invirtió selecciones de segunda y tercera ronda, necesitan contribuir desde el principio. El año pasado, solo Nueva Inglaterra y Atlanta tuvieron menos capturas que los Panthers.
Factor X
Como novato, Xavier Legette tuvo 49 recepciones para 497 yardas y cuatro touchdowns en 2024. Para que la ofensiva dé el siguiente paso, necesita seguir mejorando mientras el seleccionado de primera ronda, Tetairoa McMillan, se afianza como receptor número 1.
3) Atlanta Falcons (7-10)
Para superar a Tampa Bay y tomar el control de la división, Atlanta necesita, ante todo, que el mariscal de campo de segundo año, Michael Penix Jr., lidere al impresionante talento joven que lo rodea. Pero la defensa también necesita mejorar. La unidad terminó en el puesto 31 en capturas y en un modesto 19 en yardas por jugada la temporada pasada. Así que, tras años de invertir capital del draft en la ofensiva, esta primavera la franquicia utilizó sus dos selecciones de primera ronda en los defensores Jalon Walker (Georgia) y James Pearce Jr. (Tennessee) con la esperanza de revitalizar una presión al quarterback que llevaba tiempo sin ser muy efectiva.
¿Qué debe salir bien?
Penix fue titular en tres partidos al final de su temporada de novato el año pasado, completando el 58% de sus intentos, lanzando tres touchdowns y tres intercepciones. El jugador de 25 años, con seis temporadas universitarias, necesita demostrar madurez en el juego.
Factor X
Kyle Pitts lució como una estrella tras superar las 1,000 yardas como novato en 2021, pero desde entonces no ha logrado acercarse a ese nivel. Al entrar en su año de contrato, tanto el ala cerrada como los Falcons se beneficiarían de recuperar su mejor forma.
4) New Orleans Saints (2-15)
Con la contratación del nuevo entrenador Kellen Moore y la sorpresiva retirada del mariscal de campo Derek Carr debido a problemas en el hombro, la reconstrucción está en marcha en Nueva Orleans. Es probable que los Saints queden fuera de la carrera por los playoffs para Halloween, pero si el mariscal de campo novato Tyler Shough (Louisville) puede desarrollarse y la ofensiva se ve capaz bajo la dirección de Moore, Nueva Orleans puede sentirse bien con su rumbo. Si Shough tiene problemas y este año resulta vergonzoso, la franquicia podría buscar un nuevo reinicio con la mira puesta en la primera selección global del draft de 2026.
¿Qué debe salir bien?
Alguien necesita ser un mariscal de campo con mano firme, ya sea Shough o uno de sus jóvenes compañeros, Spencer Rattler y Jake Haener. Shough es el nuevo jugador, pero Rattler o Haener podrían ganar el puesto.
Factor X
La pregunta con Chris Olave es su salud. La selección de primera ronda del draft de 2022 ha acumulado dos temporadas de 1,000 yardas, pero se perdió nueve titularidades el año pasado debido a un par de conmociones cerebrales. Ha tenido cuatro en total desde que llegó a Nueva Orleans.