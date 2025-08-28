Previa NFL: Texans manda en el Sur
Esto indican los reportes de scouting:
1) Houston Texans (10-7)
La mejor noticia para los Texans llegó esta temporada baja cuando el mariscal de campo C.J. Stroud, quien se perdió los entrenamientos iniciales debido a lo que el entrenador DeMeco Ryans llamó dolor generalizado, lo que desató temores desesperados, realizó todos los lanzamientos durante el minicampamento. Esto fue un recordatorio de la importancia de Stroud, quien llevó a Houston a los playoffs en cada una de sus dos primeras temporadas. Mantenerlo sano es la razón por la que los Texans, que permitieron 54 capturas el año pasado, empatados en el tercer peor puesto de la NFL, traspasaron al tackle izquierdo Laremy Tunsil y al guardia Kenyon Green como parte de un audaz plan para reestructurar la línea ofensiva.
¿Qué debe salir bien?
Esa renovación de la línea ofensiva debería funcionar. El nuevo talento incluye a varios veteranos (el tackle Cam Robinson, el guardia Laken Tomlinson y el centro Jake Andrews) y al tackle de segunda ronda Aireontae Ersery, procedente de Minnesota.
Factor X
La edad y la salud de los corredores podrían ser un problema. Joe Mixon, de 29 años, quien corrió para 1,016 yardas la temporada pasada, sufrió una lesión en el pie durante el campamento de entrenamiento. El siguiente en la lista es Nick Chubb, también de 29 años y quien se recupera de una fractura en el pie.
2) Indianápolis Colts (7-10)
Hay mucho en juego este año en Indianápolis. Tras un decepcionante 2024, en el que el equipo terminó con un récord de 8-9 y sufrió una desmoralizante derrota en la semana 17 ante los desastrosos Giants, que apagó sus esperanzas de playoffs, la presión recae sobre el entrenador en su tercer año, Shane Steichen, y el gerente general, Chris Ballard, para que el equipo vuelva a la postemporada por primera vez en cinco temporadas. Si los Colts tienen dificultades, un cambio de régimen se vuelve mucho más probable. Tras el fallecimiento del veterano propietario Jim Irsay en mayo, sus tres hijas ahora dirigen el equipo y podrían querer dejar su propia huella en la franquicia.
¿Qué debe salir bien?
El mariscal de campo Anthony Richardson, la cuarta selección del draft de 2023, aún no ha estado a la altura de las expectativas. El equipo espera que el agente libre Daniel Jones saque lo mejor de Richardson o gane decisivamente la competencia de quarterbacks este verano.
Factor X
Laiatu Latu solo logró cuatro capturas y 32 tacleadas la temporada pasada como novato. Pero el primer defensor seleccionado en el draft de 2024 mostró mucho potencial con su arsenal de movimientos para presionar al quarterback y pareció estar mejorando a finales del año pasado.
3) Jacksonville Jaguars (7-10)
La gran pretemporada de los Jaguars comenzó con cambios en la cúpula directiva. Jacksonville contrató a Liam Coen, de 39 años, quien había impresionado en su única temporada como coordinador ofensivo de los Buccaneers, como su nuevo entrenador. Posteriormente, los Jags incorporaron a James Gladstone, de 34 años, quien había trabajado con Coen en los Rams, como su nuevo gerente general. Este joven dúo inició su nueva era con un traspaso espectacular en el día del draft, utilizando una gran cantidad de selecciones, incluyendo la de primera ronda del año siguiente, para ascender tres puestos desde el número 5 y seleccionar a la amenaza bidireccional Travis Hunter de Colorado.
¿Qué debe salir bien?
Coen necesita hacer por Trevor Lawrence lo que hizo por otro exjugador de primera selección, Baker Mayfield, en Tampa Bay. El año pasado, Mayfield lanzó para 41 touchdowns, la mejor marca de su carrera; Lawrence no ha lanzado para más de 25 en ninguna de sus cuatro temporadas en la NFL.
Factor X
El defensor Travon Walker logró las mejores marcas de su carrera en capturas (10.5) y tacleadas (61) el año pasado. Pero ¿podrá la primera selección del draft de 2022 encontrar otra velocidad en su juego y convertirse en un jugador verdaderamente dominante?
4) Tennesse Titans (5-12)
El primer año con el entrenador Brian Callahan fue un desastre, ya que el equipo terminó con un récord de 3-14 a pesar de haber invertido mucho en la agencia libre la temporada baja anterior. Sin embargo, las nuevas piezas nunca tuvieron la oportunidad de encajar, debido principalmente a las lesiones y al mal desempeño del mariscal de campo. Callahan y Will Levis, la selección de segunda ronda de Tennessee en 2023, rara vez parecían estar en sintonía. Así que los Titans ahora entran en la era de Cameron Ward con la esperanza de que el mariscal de campo de Miami, a quien Tennessee escogió con la primera selección, pueda impulsar la reconstrucción que se suponía que comenzaría el año pasado.
¿Qué debe salir bien?
La línea ofensiva necesita mejorar. El equipo continuó invirtiendo en la unidad durante la pretemporada, fichando al tackle izquierdo Dan Moore Jr. y al guardia derecho Kevin Zeitler para unirse a JC Latham, Lloyd Cushenberry III y Peter Skoronski.
Factor X
Calvin Ridley viene de dos temporadas consecutivas de 1,000 yardas y es el jugador más confiable en un grupo de receptores reducido. El veterano de séptimo año necesita ser el mejor amigo de Ward para darle al mariscal de campo novato la oportunidad de triunfar.