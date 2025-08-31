Previa NFL: Vikings y Lions, cartas fuerte por el Norte en la NFC
Norte
Esto indican los reportes de scouting
1) Minnesota Vikings (12-5)
Los Vikings tienen dos objetivos para esta temporada que esperan lograr simultáneamente: ganar ahora y, además, desarrollar al mariscal de campo J.J. McCarthy, su primera selección de 2024, quien se perdió toda su temporada de novato por una rotura de menisco. Minnesota, que no ha ganado un partido de playoffs desde 2019, cuenta con una plantilla imponente tras invertir en las trincheras durante la pretemporada. El equipo fichó a los linieros defensivos Jonathan Allen y Javon Hargrave, así como a los linieros ofensivos Ryan Kelly y Will Fries, y también seleccionó al guardia Donovan Jackson de Ohio State en la primera ronda del draft.
¿Qué debe salir bien?
La secundaria no puede ser un blanco fácil. Los Vikings conservaron a Byron Murphy Jr., pero perdieron a Stephon Gilmore y Cam Bynum. Minnesota ahora recurrirá a Mekhi Blackmon, quien se perdió toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado anterior, y al agente libre Isaiah Rodgers.
Factor X
En su última temporada universitaria, J.J. McCarthy llevó a Michigan a un campeonato nacional. Si logra adaptarse rápidamente en su primer año como titular en la NFL, este equipo tiene el talento suficiente para que pueda jugar en el Super Bowl en febrero.
2) Detroit Lions (11-6)
Antes de la llegada del entrenador Dan Campbell en 2021, Detroit no había ganado un partido de playoffs en tres décadas. Pero hace dos años, sus Lions llegaron al campeonato de la NFC, y la temporada pasada el equipo lucía aún más fuerte antes de que la defensa sufriera una serie de lesiones, y un equipo de Detroit con marca de 15-2 cayera en la ronda divisional ante Washington. Este año, los Lions recuperan prácticamente la misma plantilla, incluyendo un núcleo ofensivo liderado por el mariscal de campo Jared Goff, el corredor Jahmyr Gibbs y el receptor Amon-Ra St. Brown. Una vez más, Detroit debería estar jugando la postemporada.
¿Qué debe salir bien?
Los nuevos coordinadores John Morton (ofensiva) y Kelvin Sheppard (defensa) deben reemplazar sin problemas a Ben Johnson y Aaron Glenn, quienes se marcharon para asumir el puesto de entrenadores principales. Una ventaja: Tanto Morton como Sheppard tienen experiencia en el sistema de Detroit.
Factor X
Aidan Hutchinson parecía el mejor cazamariscales del futbol americano la temporada pasada antes de fracturarse la pierna en la semana 6. Para que la defensa de los Lions sea una potencia, necesitan que Hutchinson regrese fuerte y sea el jugador que fue hace un año.
3) Chicago Bears (10-7)
Esta temporada baja, los Bears se enfocaron en reforzar al mariscal de campo Caleb Williams, la primera selección del año pasado. Primero, Chicago contrató al coordinador ofensivo de Detroit, Ben Johnson, como su nuevo entrenador. Luego, el equipo, que permitió 68 capturas, la peor marca de la liga, en 2024, renovó su línea ofensiva interior con la incorporación de los veteranos Joe Thuney y Jonah Jackson como guardias y Drew Dalman como centro. Y los Bears reforzaron su grupo de receptores al invertir sus dos primeras selecciones del draft en el ala cerrada Colston Loveland (Michigan) y el receptor Luther Burden III (Missouri).
¿Qué debe salir bien?
Johnson, el candidato a entrenador más preciado de la pretemporada, necesita estar a la altura de las expectativas. Demostró con los Lions que es uno de los hombres más creativos de la liga al dirigir las jugadas, pero este será su primer trabajo como entrenador principal.
Factor X
Los Bears correrán mucho con el balón en el sistema de Johnson. El corredor principal D'Andre Swift debe superar las 4.0 yardas por acarreo, algo que el jugador de sexto año no logró la temporada pasada en Chicago por primera vez en su carrera.
4) Green Bay Packers (9-8)
Los Packers llegaron al partido por el campeonato de la NFC de 2020 en su primer año bajo la dirección de Matt LaFleur, pero desde entonces solo han ganado dos partidos de postemporada. La responsabilidad de volver a la pelea por el título recae en el mariscal de campo Jordan Love, quien inicia su tercer año como titular. Love lanzó para unas impresionantes 4159 yardas y 32 touchdowns cuando asumió el cargo en 2023, pero el año pasado se lesionó el ligamento colateral medial en la semana 1 y sus números bajaron (solo 3389 yardas y 25 pases de touchdown en 15 titularidades). Para que Green Bay pueda competir en una NFC Norte repleta, Love necesita una temporada de recuperación.
¿Qué debe salir bien?
Los Packers tienen muchos receptores sólidos, pero necesitan a alguien que demuestre que es capaz de superar a un cornerback de primera línea en cobertura personal o ganar en una ruta en un momento crucial. Quizás Matthew Golden (Texas), la primera selección del draft, pueda ser ese verdadero número uno.
Factor X
En seis temporadas, Rashan Gary nunca ha alcanzado los dos dígitos en capturas y solo en dos ocasiones ha conseguido más de 20 golpes al mariscal de campo. El ala defensiva necesita ser un cazamariscales de élite para que la defensa de los Packers alcance su máximo potencial.