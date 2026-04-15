Rafa Márquez, la importante arma de Javier Aguirre en el Mundial 2026
Carlos Salcido no dudó; Ricardo Osorio tampoco. Cuando el nombre de Rafael Márquez aparece en la conversación, lo que tienen ambos son palabras de reconocimiento para su histórica trayectoria: capitán de México en cinco Mundiales y uno de los pocos que logró ganar la Champions League.
Ambos lo hacen desde un lugar privilegiado. Fueron sus compañeros en selección, compartieron procesos mundialistas y convivieron con su liderazgo en el día a día. Ahora, lo ven como una de las cartas fuertes del Tri rumbo al Mundial 2026, en el que será auxiliar de Javier Aguirre.
“Rafa Márquez es el mejor. Entonces, no tengan la menor duda de que puede aportar. Es una gran persona que ve el futbol diferente. Siempre da gusto verlo en cualquier rol en la selección”, dijo Salcido, campeón olímpico en Londres 2012, sobre lo que representa tener al ‘Kaiser de Michoacán’ en el banquillo.
Osorio, quien coincidió con Márquez en los mundiales de 2006 y 2010, fue en la misma línea, pero más directo: “Es el capitán de la selección. Dentro y fuera de la cancha siempre ha aportado. Siempre con su presencia ya vas ganando. Así de fácil”.
Márquez no llegó al cuerpo técnico de Aguirre como una apuesta. Lo hizo tras dejar su proyecto en el Barcelona Atlètic, el principal equipo filial del Barcelona, donde apuntaba a, en algún momento, asumir el primer equipo. Ese paso no fue casual: forma parte de una ruta que ya está definida.
Según los planes, después de 2026, Márquez será el seleccionador principal de México, en sustitución de Aguirre. Por ahora, su rol es otro. Aprender desde dentro de un Mundial, al lado de quien es considerado el entrenador más importante en la historia reciente del país, y al mismo tiempo trasladar su liderazgo al grupo.
Su recorrido lo respalda: cinco copas del mundo, liderazgo sostenido y una etapa en el Barcelona donde ganó 12 títulos y formó una dupla histórica en la central con Carles Puyol.
El momento también importa. México será anfitrión de un Mundial en 2026, por tercera vez en su historia, y el equipo todavía no termina de definirse ni tiene un líder claro en la cancha. Hay dudas. En ese contexto, el cuerpo técnico necesita algo más que trabajo diario: necesita referencias.
Por eso, las palabras de Salcido y Osorio no suenan a cortesía. No hablan de parado táctico ni de funciones: Hablan de lo que ya vivieron. Para ellos, tener a Márquez, aunque sea fuera del campo, es una ventaja.