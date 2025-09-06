Seis fechas para Luis Suárez y otra mancha en su carrera
Nueva York, Estados Unidos
Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final del torneo el domingo, en un nuevo episodio polémico del veterano goleador uruguayo.
El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a 36 clubes mexicanos y de la MLS, indicó Leagues Cup en un comunicado.
Para llegar al juego por el título hay que disputar seis cotejos, tres en la fase de grupos y tres eliminatorios, incluida la final.
Suárez, sin embargo, podría no cumplir la sanción completa, debido a que su contrato con el Inter Miami, que perdió la final 3-0 con Seattle Sounders, finaliza en diciembre y no se han reportado negociaciones para renovar.
"Además, la Major League Soccer (MLS) se reserva el derecho de imponer más sanciones disciplinarias a los jugadores y al personal técnico involucrado" en la gresca, agregó la competición.
El incidente
Cuando los jugadores locales comenzaban a festejar, Suárez corrió hacia el joven mediocampista mexicano Obed Vargas y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, dando inicio a una pelea que involucró a numerosos futbolistas.
El mediocampista español Sergio Busquets también golpeó a Vargas en medio de la trifulca. Tras separarse, las cámaras registraron a Suárez gritando y escupiendo a un miembro de la comisión de Seattle Sounders.
La Leagues Cup impuso además dos fechas de sanción a Busquets por conducta violenta. Ambos jugadores tienen su futuro en el aire, pues sus contratos con el Inter Miami vencen al final de temporada.
La gran estrella del club, Lionel Messi, se mantuvo al margen, mientras que el defensor argentino Tomás Aviléstambién fue sancionado y no podrá participar en los tres primeros partidos de la próxima edición del torneo.
Historial polémico
Suárez ha protagonizado numerosas controversias a lo largo de su carrera:
- En 2011, mientras jugaba para Liverpool, fue acusado de insultos racistas contra Patrice Evra y sancionado ocho partidos.
- Mordiscos a rivales, incluido el famoso incidente con Giorgio Chiellini en el Mundial 2014.
Su primera temporada en la MLS superó expectativas con 20 goles en 27 partidos, pero actualmente su producción ha caído a 6 goles en 22 partidos.