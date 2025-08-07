Son Heung-Min, fichaje estrella del LAFC, ve en Carlos Vela a un crack
El futbolista surcoreano Son Heung-Min fue presentado como nuevo refuerzo estelar del LAFC y no tardó en señalar a uno de sus grandes referentes dentro del club: Carlos Vela. El exjugador del Tottenham expresó su admiración por el mexicano, a quien definió como una leyenda indiscutible de la institución angelina.
“Carlos es increíble. Jugué algunas veces contra él y es un jugador fantástico. Todo lo que hizo por este equipo lo convirtió en una leyenda. Yo quiero formar parte de ese grupo que dio todo por el club. Por eso estoy aquí”, dijo Son en un video compartido por la cuenta de MLS Español.
Vela, quien dejó al LAFC al finalizar la temporada pasada, firmó una etapa memorable: 189 partidos jugados, 93 goles, 59 asistencias y tres títulos —incluido el de la MLS Cup—. Además, fue nombrado MVP de la liga en 2019, consolidándose como uno de los mejores jugadores que han pasado por la Major League Soccer.
Son, por su parte, arriba como jugador franquicia, tras un traspaso que, según reportes de ESPN, rondó los 26 millones de dólares, cifra que impone un récord histórico en la MLS. Supera así el monto que pagó Atlanta United por Emmanuel Latte Lath (22 millones) a principios de año.
Su contrato con el LAFC se extiende inicialmente hasta 2027, con opción de ampliarse hasta 2029. El surcoreano disputó su último partido con el Tottenham —club donde militó durante una década— en un amistoso ante el Newcastle en su país natal, apenas un día después de anunciar su salida.
La conexión con el LAFC ya comenzó: Son presenció desde las gradas el duelo del equipo angelino frente a Tigres por la Leagues Cup, donde recibió la ovación de su nueva afición. Ahora, su ambición va más allá de los reflectores: quiere construir un legado a la altura del que dejó el ‘Bombardero’ mexicano.