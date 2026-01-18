Un fondo invierte 100 mdd en el futbol americano nacional
Fue una noche de fiesta para la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA). Tres rondas bien organizadas de Draft marcan el nuevo camino que brilla en el horizonte. Global Sports Capital Partners, un fondo de inversión con capital estadounidense y mexicano, anunció una participación de 100 millones de dólares (a repartirse en siete años) en el desarrollo de la Liga, con un plan enfocado en el fortalecimiento de los jugadores y la expansión del deporte en el país.
Entre los principales objetivos del fondo se encuentra el apoyo a los jugadores y la igualdad salarial sin importar a qué equipo pertenezcan. La intención, de acuerdo con el proyecto, es hacer crecer la liga de manera sostenida y ofrecer mayores oportunidades a los jugadores mexicanos.
"Estamos trabajando en apoyar a los jugadores, hacer que todos sean pagados por igual, no importa en qué equipo estén y hacer la liga más grande cada vez".- Regina de Global Sports Capital Partners
El plan contempla trabajar de forma conjunta con la liga para ampliar su alcance y visibilidad, respetando los acuerdos existentes para potenciar su crecimiento.
Como parte de esta estrategia, se confirmó la incorporación de nuevos equipos de expansión a partir del 2027. No obstante, el enfoque inmediato está puesto en la temporada 2026, con el objetivo de atraer una mayor audiencia y consolidar la base de aficionados.
"Estamos apoyando mucho a las mujeres en el flag football porque son las campeonas mundiales y apoyarlas es importante para que puedan destacar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".- Regina de Global Sports Capital Partners
- GSCP se compromete con capital de crecimiento a largo plazo y amplia experiencia operativa para potenciar y expandir la extraordinaria el futbol americano en México.
Uno de los ejes del proyecto es el impulso al flag football femenil, disciplina en la que son campeonas del mundo. El fondo considera clave este respaldo para que las jugadoras puedan llegar en mejores condiciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el flag hará su debut olímpico.
Las negociaciones para concretar el acuerdo llevaron tiempo, pero ambas partes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada con una prioridad común. Además, trabajan en la obtención de patrocinios estratégicos que permitan brindar mejores herramientas y plataformas a los atletas para que puedan alcanzar un nivel mayor.
La LFA está integrada por ocho franquicias profesionales en México, con planes de expansión para el próximo año. GSCP y la LFA también invertirán en programas comunitarios para asegurar que los beneficios económicos y sociales.
"Llevó tiempo, pero al final logramos un acuerdo para que las dos partes estén contentas, trabajando de la mano y las dos partes queríamos lo mejor para México, eso es lo más importante y para los jugadores".- Regina de Global Sports Capital Partners
- Primera inversión de capital privado estadounidense en una liga deportiva mexicana.
La temporada 2026 arrancará del 9 al 12 de abril, la semana final de la temporada regular será el 6 de junio, las Semifinales se desarrollarán el 13 de junio y el Tazón, el 27 de junio.
"Estamos tratando de conseguir patrocinios que nos den muy buenas herramientas para que los jugadores puedan destacar a un nivel más grande".- Regina de Global Sports Capital Partners