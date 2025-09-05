Viejas glorias, nuevo show: Tyson y Mayweather vuelven al ring en 2026
Los Angeles, Estados Unidos
Las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather llegaron a un acuerdo para enfrentarse en un combate de exhibición el próximo año, informó este jueves el promotor CSI Sports.
Los detalles del lugar y la fecha exacta no fueron revelados, pero CSI indicó que la pelea ocurrirá en la primavera de 2026.
Tyson, de 59 años, tiene un récord de 50 victorias (44 nocáuts) y 7 derrotas, tras una carrera que lo consolidó como el peso pesado más temido de su generación. En los últimos años ha protagonizado varios regresos al ring, incluido su reciente enfrentamiento ante Jake Paul en noviembre pasado, que terminó en derrota y fue visto por millones de espectadores vía Netflix.
Mayweather, de 48 años, colgó los guantes en 2017 tras 50 combates invicto, conquistando títulos mundiales en cinco categorías. Desde entonces ha participado en exhibiciones, incluida su victoria sobre John Gotti III en México en agosto de 2024.
Sobre el combate, Tyson declaró: "Cuando CSI me propuso subirme al ring con Floyd Mayweather, pensé: 'No hay forma de que esto suceda'. Todavía no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder."
Mayweather, cuyo último combate oficial fue la victoria sobre Conor McGregor en 2017, agregó: "He estado haciendo esto por 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda manchar mi legado. Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren."
Este duelo promete ser un evento histórico en el boxeo, enfrentando a dos de las figuras más icónicas de los últimos 40 años, y generando expectativas entre fanáticos del deporte en todo el mundo.