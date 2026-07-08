¡En riesgo! 19 jugadores podrían perderse Semifinales si son amonestados en Cuartos
Con la inclusión de más selecciones dentro de la Copa del Mundo también llegaron cambios al reglamento, como sobre la acumulación de tarjetas amarillas. Si bien el sumar dos tarjetas preventivas en distintos partidos sigue significando la suspensión del siguiente encuentro, ahora éstas se eliminan en dos diferentes etapas en lugar de una sola.
En un Mundial de 48 selecciones ya no solo se eliminan las tarjetas amarillas acumuladas en el torneo hasta los cuartos de final, sino que ahora éstas se “limpian” una vez termine la fase de grupos, y nuevamente al finalizar la etapa de cuartos.
La intención de este cambio es que ningún futbolista se pierda la final en caso de que llegue a ver una tarjeta amarilla en la semifinal y venga acumulando otra antes. A pesar de ello son 19 los futbolistas que en caso de ver un cartón preventivo en Cuartos, se perderán las Semifinales.
MARRUECOS
En la selección africana son hasta cinco los futbolistas apercibidos que, en caso de ver una tarjeta más ante Francia, se perderían la ronda de semifinales si llegan a avanzar. Los futbolistas con amarilla son: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss.
Cuatro de los cinco apercibidos recibieron la tarjeta amarilla en el duelo de octavos de final ante Canadá, mientras que solo uno lo hizo en el duelo de 16avos ante Países Bajos.
FRANCIA
Por parte de los franceses son tres los que se perderían la próxima ronda en caso de ver el cartón amarillo: Manu Koné, Michael Olise y Bradley Barcola. Los tres jugadores vieron la tarjeta en su partido de octavos de final en contra de Paraguay.
ESPAÑA
Solamente un jugador de la selección española está apercibido, siendo Ferrán Torres el que podría perderse las semifinales después de recibir la amonestación en los últimos minutos del partido de octavos en contra de Portugal.
BÉLGICA
Misma situación que su rival español, pues solamente Brandon Mechele está en riesgo de suspensión. El defensa vio la tarjeta en el duelo de 16avos en contra de Senegal.
INGLATERRA
El caso contrario es el de los ingleses, que cuentan con cuatro futbolistas apercibidos: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.
Con la excepción de Jude, que vio su tarjeta ante la República Democrática del Congo, los demás futbolistas fueron amonestados en el partido de octavos de final contra México, cuando además Jarell Quansah recibió la tarjeta roja directa, por lo que se perderá el duelo de cuartos de final ante Noruega.
NORUEGA
De los escandinavos, solamente Antonio Nusa está en riesgo de perderse el juego de semifinales después de ver el cartón preventivo en los 16avos ante Costa de Marfil.
ARGENTINA
Con también solo un apercibido, la albiceleste encara los cuartos de final con la precaución de perder a Gonzalo Montiel para las semis. El defensor vio la tarjeta en el minuto 115 del partido de 16avos de final ante Cabo Verde.
SUIZA
Por último están los suizos, que como otras tres selecciones cuentan con más de un amonestado.
Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim, vieron la tarjeta en el partido de octavos de final en contra de Colombia y están en riesgo de perderse la siguiente ronda.