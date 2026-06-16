Entre sorpresas y el llanto de Memo Ochoa: Las tres historias de este lunes mundialista
Todavía ni siquiera jugaban todos los equipos del Mundial cuando ya había sido despedido el primer entrenador.
La quinta jornada de la Copa del Mundo sin duda puede llamarse “el día de las sorpresas”, y no solo porque Túnez cesó a su director técnico después de la vergonzosa derrota sufrida el domingo por 5-1 frente a Suecia, sino por los varios marcadores que seguramente rompieron muchas quinielas.
Y si así empezó, terminó con una jornada de cuatro empates, pues no solo se dio un 0-0 entre Cabo Verde y España, así como el 1-1 entre Bélgica y Egipto, el 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita y el 2-2 de Nueva Zelanda e Irán.
España perdió pero eso es ¿buen presagio?
Si bien el sábado comenzaron los resultados inesperados con la victoria de Australia sobre Turquía, este lunes comenzó con un empate entre Cabo Verde, uno de los equipos debutantes en el torneo, y España, una de las favoritas a ser campeón.
Este último plantel vale 22 veces más que el cuadro africano, pero aun así el partido terminó en empate sin goles, el primer partido sin anotaciones en lo que va de la competencia.
Para su fortuna, España puede pensar que un mal resultado en el debut puede ser incluso un buen presagio, ya que en Sudáfrica 2010 iniciaron perdiendo contra Suiza y al final fueron campeones.
Incluso el Mundial pasado, Qatar 2022, también tuvo un caso similar, ya que Argentina inició cayendo contra Arabia Saudita y al final se llevó el título.
Árbitro mexicano y más sorpresas
Además del empate de Cabo Verde frente a España, otras sorpresas fueron las del empate de Egipto frente a la potente Bélgica, pero sobre todo el punto que Arabia Saudita le sacó a Uruguay, con el 1-1 de su primer partido en Miami.
También podría haber sido poco esperado el buen partido ofrecido por Nueva Zelanda e Irán, sin embargo, se trató de un agradable empate a dos goles en Los Ángeles, el primer estadio que repite partido, pues ahí se jugó el Estados Unidos vs. Paraguay el viernes pasado. En ese encuentro estuvo el mexicano César Ramos como árbitro central, de buena labor.
Así se fueron ya 16 de los 104 partidos, por lo que ya “solo” quedan 88, aunque todavía con 16 equipos por debutar, pues primero se jugarán este martes los primeros partidos de los Grupos I y J (Francia vs. Senegal, Irak vs. Noruega, Argentina vs. Argelia y Austria vs. Jordania), mientras que al día siguiente se disputarán los de los Grupos K y L (Portugal vs. Congo, Inglaterra vs. Croacia, Ghana vs. Panamá y Uzbekistán vs. Colombia, este último en el Estadio Azteca).
El llanto de Memo Ochoa
Desde hace unos días, la FIFA lanzó una serie de entrevistas y este lunes publicó la del guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien llega a su sexto Mundial este 2026.
Sin embargo, por el momento no se espera que vaya a jugar porque el titular es Raúl “Tala” Rangel, y así sería su adiós, sin disputar partidos pero sí como parte importante del plantel, pues aseguró que ahora que se le acabe la Selección, ya no le verá mucho sentido a jugar futbol.
"La selección de México en mi carrera y en mi vida siempre ha sido mi brújula. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección y, ahora que termine la selección, no le veo más sentido al futbol", aseguró el portero de 40 años, antes de romper a llorar.
“No le veo más sentido al seguir jugando sin la selección. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y muy orgulloso de haber vivido esto”.