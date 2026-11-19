El regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano sigue siendo uno de los temas pendientes en la estructura de la competencia. Los ex jugadores Reinaldo Navia y Antonio Torres Servín, dos figuras que conocen de cerca la experiencia de jugar y trabajar en distintas categorías, se pronunciaron a favor de recuperar este sistema.

Navia, ex delantero chileno que jugó en la Liga de Ascenso con Irapuato y tuvo grandes épocas jugando con la Águilas del América, consideró que eliminar esta posibilidad afecta la competitividad de los equipos y reduce las oportunidades para los futbolistas que buscan llegar a Primera División.

"Yo no estoy de acuerdo con eso, porque aparte hace más competitiva la Liga. Te obliga a no relajarte, a no conformarte", expresó a Sports Illustrated México.

El ganador de la Copa Sudamericana en 2009 también señaló que el ascenso representa una oportunidad importante para quienes no suelen encontrar espacio en los equipos de Primera División. Desde su perspectiva, recuperar este mecanismo obligaría a los clubes a invertir más y construir mejores planteles.

'Tienen que valorarlo bien los directivos'

Por su parte, Antonio Torres Servín, ex entrenador de Pumas y quien también tuvo experiencia en Primera División y Liga de Ascenso al dirigir a Tlaxcala y Tampico Madero, consideró que recuperar el sistema permitiría que los equipos de Expansión vuelvan a competir por un objetivo deportivo.

"Siempre es bueno que se vuelva a tener un ascenso y un descenso, porque a mí, que me tocó estar en Primera y en Liga de Ascenso, es importante jugar por algo. El orgullo de ser campeón para ascender a otra categoría, la categoría más importante del país. Creo que tienen que valorarlo bien los directivos para que se pueda dar esa situación", señaló el antiguo mediocampista de las Chivas.

Torres Servín también destacó que la Liga de Expansión representa una oportunidad para el desarrollo de nuevos entrenadores. Recordó su experiencia en esta categoría y consideró que puede ser una plataforma para que más técnicos adquieran experiencia y compitan por títulos.

"La Liga de Expansión es una buena liga para que se sigan formando entrenadores. A mí me tocó estar un año y medio y la verdad es que conseguimos cosas importantes", explicó.

El auxiliar de Gerardo Espinoza en el Puebla también planteó que, si no se contempla recuperar el ascenso, la Liga de Expansión debería tener un propósito definido como competencia de formación para jugadores y entrenadores.

"Que se establezca bien si ya no va a haber, pero que sea una liga de formación, que puedan formar jugadores ahí para que en un futuro puedan jugar en Primera División", agregó.

Finalmente, Navia envió un mensaje a los jugadores que mantienen la ilusión de llegar a Primera División y los animó a no dejar de luchar por el regreso del ascenso y descenso.

"Que luchen, que sigan trabajando y que no dejen de pelear por esa posibilidad. Mientras más unidos estén, mientras más fuerza hagan entre todos juntos, creo que pueden ser mayores las posibilidades de que se pueda activar el ascenso y descenso", concluyó.