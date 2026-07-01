'Ese chico tiene algo diferente': Zlatan se rinde ante Gilberto Mora y Henry secunda los elogios
Leyendas del futbol y ahora analistas televisivos para Fox Sports en Estados Unidos, Zlatan Ibrahimović y Thierry Henry llenaron de elogios a la selección mexicana tras su victoria sobre Ecuador, además de que destacaron la participación del futbolista más joven del Mundial, Gilberto Mora, quiene a sus 17 años no solo se ha colocado como en un referente del Tricolor, sino que también es una de las promesas a seguir en el panorama internacional.
Este martes, México se enfrentó al conjunto sudamericano por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. El juego terminó con un triunfo para los aztecas por 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
“Quiñones, por la manera en la que ha jugado desde el inicio del torneo, Jiménez… Mora también. No nos olvidemos del pequeño niño que juega en el mediocampo. Controla el partido, entiende cuándo parar el juego, cuándo no ir rápido al contragolpe y consigue faltas importantes”, mencionó Henry.
Por su parte, el sueco destacó la madurez que "Morita" ha mostrado en su forma de encarar los compromisos y lo que aporta al combinado nacional.
“Con 17 años jugó como si tuviera 30. Nunca se escondió, siempre pidió el balón y tomó decisiones de jugador grande. Ese chico tiene algo diferente”, expresó.
Henry y Zlatan, sorprendidos por la intensidad de México
De igual forma, ambas figuras elogiaron la propuesta táctica que Javier Aguirre presentó ante los ecuatorianos. En el caso del francés, campeón del mundo en 1998, resaltó su forma de manejar los tiempos para salir a proponer desde el silbatazo inicial y saber cerrar cuando tenía el resultado a su favor. Asimismo, le dio valor al papel que desempeñó la afición en las tribunas.
"¡Enhorabuena, México… wow!. Los primeros 30 minutos fueron simplemente wow. Así es exactamente como se empieza un partido. Así es como haces que la afición juegue contigo y pones al rival bajo presión (...) Ecuador no existió. Fue la manera en la que México hizo las cosas. Siguió atacando constantemente. En la segunda mitad bajaron un poco el ritmo para controlar el juego, pero hicieron un gran encuentro".
En tanto, Ibrahimović enfatizó que México fue superior en todas las zonas del campo, imponiendo sus condiciones de principio a fin.
"Jugaron con intensidad tanto en la defensiva como en la ofensiva. Ellos mostraron desde el primer minuto quién es el jefe del partido y consiguieron los dos goles (...) México tuvo su mejor actuación, por lejos, en lo que va de este torneo”.
El próximo domingo 5 de julio, a las 18:00, México se medirá ahora a Inglaterra por los octavos de final en el Estadio Azteca, en el último juego mundialista que reciba este recinto durante la justa. El Tricolor, buscará aprovechar la localía una vez más para volver pisar unos cuartos de final, instancia a la que no llega desde 1986, hace 40 años.