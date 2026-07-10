España vuelve a ganar con gol agónico ante Bélgica y ya le espera Francia en Semifinales
España volvió a encontrar una respuesta en el momento más difícil. La selección de Luis de la Fuente venció 2-1 a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su pase a semifinales, donde la espera Francia, en un duelo que ya tiene aroma de final anticipada.
El partido no fue cómodo para España. Bélgica llegó con confianza después de golear a Estados Unidos en octavos y desde el inicio dejó claro que no iba a regalar metros. El equipo belga cerró espacios, esperó los errores españoles y trató de atacar con velocidad cada vez que recuperó la pelota.
España tuvo más control, pero no siempre encontró claridad. Lamine Yamal fue una de las piezas más buscadas por el ataque español, aunque Bélgica intentó rodearlo y cortarle los caminos hacia el área. Aun así, la primera gran diferencia llegó desde ese sector. Al minuto 30, Yamal abrió la jugada para Pedro Porro, quien metió un pase hacia adentro. Dani Olmo remató, Courtois alcanzó a tapar, pero el rebote quedó vivo y Fabián Ruiz apareció para empujar el 1-0.
El gol parecía darle tranquilidad a España, pero Bélgica no se cayó. Al contrario, respondió antes del descanso. Al minuto 41, Charles De Ketelaere ganó dentro del área y marcó de cabeza el 1-1. Fue un golpe fuerte para España, que recibió su primer gol del torneo justo en una instancia donde cualquier detalle podía cambiarlo todo. Ese tanto también frenó la racha de Unai Simón, quien no pudo romper el récord de más minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo.
El segundo tiempo tuvo más tensión que brillo. España intentó recuperar el ritmo con posesiones largas, mientras Bélgica apostó por resistir y atacar en momentos puntuales. El partido se volvió cerrado, físico y cada vez más emocional. En ese tramo llegó una de las jugadas que marcó el cierre del encuentro: Thibaut Courtois sufrió una lesión y tuvo que abandonar el partido. Su salida cambió el ambiente de Bélgica, que perdió a su arquero titular en una noche de máxima presión.
Senne Lammens entró en lugar de Courtois y quedó obligado a responder en el momento más delicado del Mundial belga. Bélgica intentó protegerlo, pero España insistió hasta encontrar la jugada que terminó por definir el partido. Al minuto 87, Pau Cubarsí se animó con un disparo que Lammens no pudo controlar. El portero suplente dejó el rebote dentro del área y Mikel Merino apareció con oportunismo para mandar la pelota al fondo y firmar el 2-1.
Ese gol cambió por completo el cierre. Bélgica, que había resistido durante casi todo el segundo tiempo, quedó obligada a buscar el empate con poco tiempo por delante y sin su arquero titular. España, en cambio, manejó los últimos minutos con oficio, cerró espacios y defendió una ventaja que valía una semifinal.
No fue una victoria brillante ni una noche cómoda para La Roja, pero sí fue una victoria enorme. España supo sufrir, aprovechó los detalles y castigó cuando el partido se abrió. Bélgica compitió, golpeó y estuvo cerca de llevar el duelo más lejos, pero la lesión de Courtois y el rebote que dejó Lammens tras el disparo de Cubarsí terminaron por inclinar una eliminatoria durísima.
España está en semifinales del Mundial. Lo consiguió con carácter, con paciencia y con la capacidad de sobrevivir a un partido que se le complicó más de lo esperado. Ahora viene Francia (el próximo martes, 13:00 horas tiempo del centro de México), una prueba todavía más grande para medir si este equipo está listo para pelear por el título.