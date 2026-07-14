España y Francia: la rivalidad que ha definido al futbol europeo del siglo 21
Pocas rivalidades representan mejor el futbol europeo de las últimas dos décadas que la de España y Francia, pues han protagonizado finales continentales, eliminatorias memorables y partidos que marcaron generaciones enteras.
Sin embargo, pese a su constante protagonismo internacional, solo una vez se han enfrentado en una Copa del Mundo: en octavos de final de Alemania 2006, cuando un veterano Zinedine Zidane silenció a una selección española que todavía buscaba consolidarse entre las grandes potencias.
Veinte años después, ambas selecciones vuelven a cruzarse con otra generación de estrellas y un nuevo capítulo por escribir. El duelo se disputará este martes 14 de julio en el Estadio de Dallas, con dos plantillas que no solo pelean por el pase a la final, sino por confirmar cuál de las dos ha marcado la era reciente del futbol europeo.
De Fontaine y Platinie a Xavi e Iniesta
El historial favorece ligeramente a España. En 38 enfrentamientos, la Roja suma 18 victorias, por 13 de Francia y siete empates. A lo largo de ese recorrido desfilaron figuras históricas como Raymond Kopa, Just Fontaine, Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos, Antoine Griezmann y Karim Benzema, protagonistas de una rivalidad que ha acompañado prácticamente toda la historia moderna del futbol europeo.
Entre los episodios más recordados aparece la final de la Eurocopa de 1984, cuando Francia conquistó el título en casa gracias al recordado error del guardameta Luis Arconada en un tiro libre de Michel Platini. Décadas después, los franceses volvieron a imponerse en la final de la UEFA Nations League de 2021 con un polémico gol de Kylian Mbappé, mientras que España respondió en la semifinal de la Eurocopa 2024 y en el espectacular 5-4 de la Nations League 2025, uno de los mejores partidos recientes entre ambas selecciones.
Más allá de los torneos oficiales, la rivalidad también ha dejado episodios históricos como el 8-1 que España le propinó a Francia en un amistoso disputado en Zaragoza en 1929, la mayor goleada entre ambos países. Pero si algo caracteriza los enfrentamientos recientes es el equilibrio: cada generación ha encontrado la forma de inclinar la balanza apenas por pequeños detalles.
El presente vuelve a reunir a varias de las máximas figuras del futbol mundial. España llega impulsada por una generación encabezada por Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri, Dani Olmo y Fabián Ruiz, mientras que Francia confía nuevamente en el liderazgo de Kylian Mbappé, acompañado por Ousmane Dembélé y Michael Olise, en una plantilla que combina experiencia con una nueva camada de talento.
Mbappe quiere alcanzar los 21 goles de Messi
El partido también pondrá en juego dos marcas individuales de enorme relevancia. Mbappé llega con 20 goles en Copas del Mundo y necesita uno más para igualar el récord histórico de Lionel Messi, mientras que Unai Simón y la defensa de España llegan con apenas 1 gol recibido en 6 partidos.
Como si el peso histórico no fuera suficiente, el encuentro también reunirá a las dos selecciones más valiosas del torneo. Francia encabeza el ranking mundial con una plantilla tasada en 1,730 millones de dólares, mientras que España ocupa el tercer lugar con 1,389 millones, para un valor combinado superior a 3,100 millones de dólares, el más alto de cualquier partido en la historia de la Copa del Mundo.