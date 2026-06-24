¡Están secos! Cuatro selecciones aún no anotan en el Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 está siendo una de las ediciones con mejores promedios goleadores en memoria reciente, pero a pesar de que son escasos los juegos que terminaron con empates a cero y que también hemos tenido goleadas en más de una ocasión, todavía hay equipos que no han podido celebrar una anotación.
Con un promedio goleador de 3.13 tantos por partido, y contando que ya son cinco los jugadores con tres o más dianas al momento, es difícil creer que existen aún equipos que no han podido festejar con su afición, pero sí que los hay.
Después de dos jornadas disputadas y a las vísperas de la siguiente ronda, cuatro equipos siguen sin meter gol dentro del mundial: Haití, Turquía, Ecuador y Panamá.
De estas cuatro selecciones, tres ya están eliminadas, mientras que la otra pelea hasta por un posible tercer mejor lugar para continuar con vida.
Ecuador, sin gol desde la eliminatoria de Conmebol
La Tri ha quedado a deber después de que en sus dos primeros partidos no lleva más que un empate, igualando con Curazao en la segunda ronda de juegos de la Fase de Grupos. En su juego debut perdió de último minuto ante Costa de Marfil.
A pesar de ello, los de CONMEBOL continúan con aspiraciones de avanzar a los 16avos de final; todo depende de que ganen ante Alemania y que los africanos pierdan el suyo. Esta sequía la padecieron desde las eliminatorias, ya que aun cuando fueron sublíderes, apenas anotaron 14 goles en 18 jornadas, mientras que el líder Argentina anotó 31 y el tercer lugar, Colombia, hizo 28.
Por otro lado están Haití, Turquía y Panamá, tres equipos que perdieron sus dos primeros juegos y que los tienen eliminados de cara a la última jornada. A pesar de ello, las tres selecciones esperan no irse de Norteamérica como las únicas que no pudieron meter gol, más cuando otros conjuntos debutantes como Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán marcaron ya por lo menos una vez.
Celebrar un gol será su consuelo
Haití cayó derrotado frente a Escocia en el comienzo del Grupo C por la mínima, para después ser goleado por Brasil 3-0; ahora le toca cerrar su participación ante Marruecos, que se estará peleando la primera plaza, por lo que no será tarea sencilla para los caribeños el hacerse con su primer gol.
Turquía es para muchos una de las decepciones más grandes que se tienen en lo que va del mundial, más cuando tenía un grupo asequible para poder avanzar de ronda. Con todo y que fue superior en posesión y remates al arco en sus dos partidos, terminó por perder ambos sin convertir un tanto.
Primero ante Australia, que con solo dos llegadas al arco logró batir a los europeos y quedarse con la victoria 2-0, y después en contra de Paraguay, que al minuto 2 ya estaba por encima en el marcador y al que no pudo empatar en más de 90 minutos jugados.
Por último está Panamá, que perdió sus dos juegos por la mínima, y que lo tiene eliminado una vez más antes de la última jornada, como les pasó en Rusia 2018. Primero cayó ante Ghana en la última jugada, y después perdió ante su similar croata; para su último cotejo chocará contra Inglaterra, que se jugará el pase a 16avos.
Con todo y que tres de estas cuatro selecciones ya no se disputan más que la honra, cada una de ellas espera poder festejar por lo menos un gol junto a sus aficionados que realizaron el viaje a Estados Unidos o Canadá, y no quedar dentro de los libros de historia como los únicos conjuntos que no pudieron anotar en una de las Copas del Mundo con más goles de los últimos tiempos.