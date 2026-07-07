'Este partido fue claramente amañado'; DT de Egipto explota por arbitraje en juego ante Argentina
La remontada por parte de Argentina en contra de Egipto después de ir dos goles por debajo en el marcador quedó empañada por la polémica que se suscitó dentro del terreno de juego, con al menos un par de jugadas que los futbolistas y cuerpo técnico del conjunto egipcio protestaron.
Al término del partido que la albiceleste ganó 3-2 ante los africanos, los jugadores y el director técnico egipcio se manifestaron en contra de las decisiones tomadas por el árbitro, asegurando que había premeditación en las jugadas que el colegiado había señalado dentro del terreno.
“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, comentó Hossam Hassan, entrenador de Egipto en conferencia tras el partido.
"Tal vez es cuestión de marketing, quieren que el campeón del mundo continúe, que Messi no se vaya", agregó.
Antes del 2-0, el cuadro egipcio vio cómo uno de sus goles era anulado por una falta previa al inicio de la jugada, mientras que en el último tanto de los argentinos se pedía una acción similar en el área contraria, pero en la que no hubo intervención por parte del VAR.
“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro. Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta; creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio”, añadía el director técnico.
Por otro lado, el futbolista Mostafa Ziko hacía eco de las palabras de su entrenador y expresaba tras el partido que el arbitraje había sido injusto y que parecía que el torneo estaba hecho para que la selección sudamericana volviera a ser campeona del mundo.
"Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”, sentenciaba.
PROTOCOLO ANTIRACISMO NO SE ACTIVÓ DURANTE EL PARTIDO
Tras el tercer gol por parte de Argentina, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzaba los brazos por lo alto haciendo alusión al protocolo contra el racismo de la FIFA, llamando la atención del árbitro central, que se acercaba a la banca de Egipto para dialogar con el técnico, pero que hacía caso omiso a las acusaciones hechas por Hassan.
El entrenador aseguraba que futbolistas argentinos habían lanzado comentarios racistas en contra de la banca egipcia después del tercer gol albiceleste, pero el árbitro François Letexier no activó ningún protocolo.
Esto llama más la atención cuando el propio Letexier ya había experimentado un caso de racismo anteriormente y sí activó el protocolo. El caso se dio en el partido de Champions League de la temporada pasada en donde el futbolista argentino Gianluca Prestianni habría dicho un insulto a Vinicius Jr mientras se tapaba la boca, y que no solo le trajo una suspensión al jugador, sino que creo una nueva regla en donde si un futbolista se tapaba la boca era expulsado, como ya sucedió en dos ocasiones en esta Copa del Mundo.
FIFA HABÍA LANZADO COMUNICADO CONTRA EL RACISMO
Temprano en el día la FIFA lanzó un comunicado en contra de actos de racismo durante la Copa del Mundo después de los insultos que habrían recibido el creador de contenido IShowSpeed y el futbolista Kylian Mbappé.
“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad. La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto”, expresaban en su comunicado. A pesar de su postura, al momento no se han pronunciado sobre por qué no se activó dicho protocolo antirracismo en el partido entre Egipto y Argentina.