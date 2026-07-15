Este será el equipo de la Liga MX para disputar el MLS All-Star Game 2026
La Liga MX presentó su equipo para el MLS All-Star Game 2026, con una combinación de futbolistas mexicanos y extranjeros que militan en el torneo nacional, con Chivas como el club que más elementos aporta.
El representativo del futbol mexicano estará comandado por el estratega del Toluca, Antonio "Turco" Mohamed. En cuanto a la convocatoria, esta contará con 12 jugadores nominados al Balón de Oro de la Liga MX 2025-26, así como por 14 futbolistas elegidos por el entrenador. Por su parte, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, elegirá dos elementos más por confirmar.
Los 26 convocados al momento
* Porteros: Keylor Navas (Pumas UNAM) y Nahuel Guzmán (Tigres UANL)
* Defensas: Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas UNAM), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres UANL), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Erik Lira (Cruz Azul)
* Medios: Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres UANL), Gilberto Mora (Club Tijuana), Brian Rodríguez (América), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres UANL) y Kevin Castañeda (Guadalajara)
* Delanteros: Santiago Sandoval (Guadalajara), Armando González (Guadalajara) y Robert Morales (Pumas UNAM)
2 jugadores más por confirmar
Chivas, el equipo que más jugadores aporta
Cabe señalar que, de los 26 futbolistas confirmados al momento, 13 son mexicanos y 13 son extranjeros.
Si bien Cruz Azul y Toluca fueron los últimos campeones del Clausura 2026 y Apertura 2025 respectivamente, no son los que más aportan. Más bien, ese honor le pertenece a Chivas con 6 jugadores convocados. Además, Tigres, Pumas, América, Monterrey y Tijuana también verán representación en este selectivo de la Liga MX.
* Guadalajara: 6 jugadores
* Toluca: 5 jugadores
* Cruz Azul: 4 jugadores
* Tigres UANL: 4 jugadores
* Pumas UNAM: 3 jugadores
* América: 2 jugadores
* Monterrey: 1 jugador
* Tijuana: 1 jugador
¿Cuándo será el MLS All-Star Game 2026?
Este duelo que enfrentará a las ligas de México y Estados Unidos se celebrará el miércoles 29 de julio, desde el Bank of America Stadium de Carolina del Norte, a las 18:00 horas.
Los convocados de la MLS
Por parte del bando de la MLS, donde destacan dos campeones del mundo como el argentino Lionel Messi y el alemán Thomas Müller, además del surcoreano Son Heung-Min
* Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City SC), Matt Freese (New York City FC) y Brian Schwake (Nashville SC)
* Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders FC) y Tim Ream (Charlotte FC)
* Medios: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Pep Biel (Charlotte FC), Rodrigo De Paul (Inter Miami CF), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC) y Ashley Westwood (Charlotte FC)
* Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Anders Dreyer (San Diego FC), Julian Hall (Red Bull New York), Son Heung-Min (LAFC), Lionel Messi (Inter Miami CF), Petar Musa (FC Dallas) y Sam Surridge (Nashville SC)