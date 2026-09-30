Esteban Ocon no seguirá con Haas en Fórmula 1 tras temporada 2026

El piloto de Fórmula 1, Esteban Ocon, y la escudería estadounidense Haas anunciaron este miércoles que se separarán al final de la temporada, luego de un año complicado para el francés de 30 años.

Ocon cuenta actualmente con siete puntos en el campeonato mundial de pilotos, en 16ª posición, mientras que su compañero, el joven británico Oliver Bearman, ha cosechado 20 unidades y ocupa la 13ª posición.

"Mi colaboración con la escudería Haas llegará a su fin al término de la temporada 2026. Abandono este proyecto con la cabeza alta, orgulloso de mi rendimiento en circunstancias que no siempre han sido sencillas", escribió en X, precisando que este no es "en absoluto" el final de su carrera en Fórmula 1.

My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season.



I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control.



My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026

El anuncio pone fin a meses de rumores sobre la salida del piloto, desmentidos por ambas partes. Ocon se ha quejado a menudo de su monoplaza y ha deslizado en ocasiones un trato desigual respecto a su compañero Bearman.

"Mi prioridad inmediata es el próximo fin de semana de carrera", aseguró el francés, previo al Gran Premio de Baréin, anulado en abril y reubicado en Malasia, en el trazado de Sepang.

"Todavía quedan muchos Grandes Premios esta temporada y, como he hecho siempre, lo daré todo al volante, por mí y por el equipo. Sigo teniendo hambre de éxitos", concluyó Ocon, sin dar pistas sobre cuál podría ser su próxima escudería.

El francés llegó a la Fórmula 1 en 2016 de la mano de Force India, donde fue compañero de Checo Pérez, con quien tuvo una ríspida relación. En 2020 pasó una temporada en Renault F1, después cuatro en Alpine y las dos últimas en Haas.