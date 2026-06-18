Europa manda, pero Asia da la sorpresa tras la primera jornada del Mundial 2026
La primera ronda de partidos del Mundial 2026 dejó una conclusión predecible y otra inesperada, pues Eopa confirmó que sigue siendo la potencia dominante del futbol internacional, mientras que Asia emergió como la confederación que más sorprendió en el arranque del torneo.
Tras completarse los 24 partidos de la jornada inaugural, ya con los 48 equipos habiendo disputado su primer juego, la UEFA encabeza el rendimiento por confederaciones con 27 puntos obtenidos por sus 16 representantes, un promedio de 1.69 unidades por selección. Los europeos registraron siete victorias, seis empates y apenas tres derrotas, para consolidar el dominio que han ejercido en las últimas décadas.
Sin embargo, el dato más llamativo aparece detrás, con la Confederación Asiática (AFC) que ocupa el tercer lugar general con un promedio de 1.22 puntos por equipo, por encima de Concacaf y África. Sus nueve equipos acumularon dos victorias, cinco empates y tres derrotas, lo que confirma el crecimiento competitivo que la región ha mostrado en los últimos años.
Corea del Sur protagonizó una de las victorias más destacadas al derrotar a Chequia, mientras que Japón logró un valioso empate frente a Países Bajos. Por su parte, Irán rescató un punto contra Nueva Zelanda y Arabia Saudita hizo lo propio frente a Uruguay. Aunque Irak cayó ante Noruega, la mayoría de los representantes asiáticos lograron competir de igual a igual ante rivales de mayor tradición.
Detrás de Europa aparece Conmebol, cuyos seis representantes sumaron ocho puntos para un promedio de 1.33 por selección. Aunque el bloque sudamericano registró únicamente dos victorias, compensó con dos empates y evitó un desempeño negativo en términos generales.
La situación es distinta para África. La Confederación Africana (CAF) llegó al Mundial ampliado con el mayor número de participantes de su historia: diez selecciones. Sin embargo, tras la primera fecha acumula apenas 10 puntos, equivalentes a un promedio de 1.0 por equipo.
Concacaf tampoco logró capitalizar plenamente su condición de anfitriona ampliada. México y Estados Unidos aportaron victorias importantes, pero en conjunto la confederación cerró la primera jornada con siete puntos entre seis selecciones, para un promedio de 1.17 unidades por equipo, principalmente por las derrotas de Curazao, Panamá y Haití, además del empate de Canadá.
Oceanía, representada únicamente por Nueva Zelanda, consiguió un empate en su debut y suma un punto, suficiente para igualar momentáneamente el promedio africano, aunque con una representación mucho más reducida.
La clasificación por rendimiento colectivo después de la primera fecha quedó encabezada por UEFA (1.69 puntos por equipo), seguida por Conmebol (1.33), AFC (1.22), Concacaf (1.17), CAF (1.0) y Oceanía (1.0).
Se trata apenas de una fotografía inicial, todavía con dos jornadas de fase de grupos por disputarse. Sin embargo, los primeros resultados ya ofrecen pistas sobre cuáles regiones están mostrando mayor efectividad.
Europa mantiene su ventaja histórica, Sudamérica sigue siendo competitiva y Asia comienza a acercarse a los de arriba. Si la tendencia se mantiene en la segunda fecha, la gran sorpresa del Mundial podría no venir de un equipo, sino de toda una confederación.