Sports Illustrated México: La Carrera Best of the Best
Sports Illustrated México: La Carrera Best of the Bestes una de ellas. No es solo una competencia: es el cierre de temporada más importante del año, el encuentro donde se dan cita los mejores corredores del calendario nacional para medirse en un escenario legendario.Hagamos Historia.
El honor de correr desde un lugar histórico
La carrera parte del imponenteEstadio Olímpico Universitario, un recinto majestuoso que ha sido testigo de Juegos Olímpicos, récords inolvidables y momentos icónicos en la historia del deporte mexicano. Salir de su pista es conectar con esa grandeza y con la energía de quienes lo han convertido en un símbolo del deporte nacional.
Correr aquí no es solo un reto físico: es formar parte de la memoria deportiva de México y escribir tu nombre junto a las leyendas que lo hicieron grande.Hagamos Historia juntos.
Dos distancias, un mismo reto
La Carrera Best of the Best ofrece dos distancias desafiantes:
- 7 millas (11.2 km): pensada para quienes buscan explosividad y potencia en un recorrido exigente.
- 11 millas (17.7 km): diseñada para los que quieren llevar su resistencia a otro nivel, conquistando una prueba que reta incluso a los más experimentados.
Ambas rutas se corren en un entorno natural lleno de historia, dentro de Ciudad Universitaria, un lugar que inspira y conecta con la esencia del deporte. Y como cierre perfecto, la meta será entrando al majestuoso Estadio Olímpico Universitario, ofreciendo un escenario imponente y cargado de simbolismo para el momento más esperado: cruzar la línea final.
El kit que define a un Best of the Best
Desde el momento en que recibes tu kit de corredor, sabes que esta carrera es distinta. Cada pieza fue diseñada con atención al detalle para reflejar la grandeza de la competencia:
- Una playera oficial con diseño exclusivo, estética premium y comodidad técnica.
- Una medalla épica, pensada como símbolo de logro y perseverancia, digna de colgarse entre tus mayores conquistas.
- Accesorios y sorpresas que refuerzan el orgullo de haber sido parte de esta primera edición.
No es solo un kit, es un reconocimiento tangible de haber llegado hasta aquí. Un símbolo de que juntos estamos haciendo historia.
Más que una carrera: un encuentro entre leyendas
La Carrera Best of the Best no está abierta para cualquiera. Está reservada para quienes brillaron a lo largo del año: corredores que destacaron por sus tiempos, constancia o compromiso inquebrantable con el running. Aquí, los seleccionados se enfrentan entre sí, midiendo su fuerza una última vez antes de cerrar la temporada.
Ser parte de los Best of the Best significa representar lo mejor del deporte, correr hombro a hombro con quienes comparten tu misma pasión y dejarlo todo en una ruta diseñada para poner a prueba cuerpo y mente.
Una última meta para cerrar el año
Para muchos, competir en la Carrera Best of the Best será la manera más épica de cerrar su calendario: un desafío que exige disciplina, entrega y pasión. Para otros, será la oportunidad de postularse y demostrar que merecen un lugar entre los mejores, aunque no hayan sido seleccionados de inicio.
Cualquiera que sea el caso, esta carrera representa más que kilómetros recorridos: es un reconocimiento al esfuerzo de todo un año y un recordatorio de que el deporte nos une, nos reta y nos hace trascender. Hagamos Historia en esta primera edición y llevemos el running en México a otro nivel.
¿Estás listo para demostrar que eres Best of the Best?
Postúlate ahora y forma parte de la historia de la primera edición de la Carrera Sports Illustrated México Best of the Best. Hagamos Historia.