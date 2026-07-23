Expulsión en el México vs. Sudáfrica, entre las acciones que levantaron sospechas de amaño
Un informe del Consejo de Europa, organización internacional especializada en derechos humanos, democracia e integridad institucional, evaluó el sistema de monitoreo de integridad implementado durante la Copa del Mundo de la FIFA
La Copa del Mundo 2026 terminó, pero la conversación alrededor del torneo continúa, aunque no de la manera en que la FIFA le gustaría, ya que un organismo internacional en contra de la manipulación deportiva señaló que hay hasta siete casos que despiertan sospechas por presuntas irregularidades.
El Consejo de Europa, un organismo independiente pero que cuenta con el respaldo de varios países de la Unión Europea, mediante un Grupo denominado Copenhague, investigó los 104 partidos del Mundial, detectando varios casos sopsechosos, entre los que está la segunda expulsión que sufrió Sudáfrica en el partido inaugural contra México en el Estadio Azteca.
De acuerdo a The Athletic, algunos de estos casos fueron la tarjeta roja al sudafricano Themba Zwane en el juego ante el Tricolor, así como los 4.8 millones que recibió Polymarket, una plataforma de predicciones basada en criptomonedas, por el empate entre España y Cabo Verde, así como los más de tres minutos que tardó el VAR para invalidar un gol de Ferrán Torres contra Arabia Saudita.
En el seguimiento realizado por este grupo se detectaron hasta siete avisos amarillos de este tipo en sus investigaciones. El propio grupo señala que estos avisos se deben a "varios indicios diferentes de irregularidades”, dentro de los que se incluyen "fluctuaciones inexplicables en las probabilidades, rumores en las redes sociales o información de la fuente".
El Grupo Copenhague califica estas irregularidades en cuatro categorías: las verdes son normales, amarillas, como en este caso, son de una alerta ligera, mientras que naranja y roja aluden a una alerta aumentada y máxima, respectivamente.
EL CASO FOLARIN BALOGUN DA DE NUEVO DE QUÉ HABLAR
Otro de los casos bajo sospecha fue uno de las más comentados en el Mundial: la suspensión por tarjeta roja que le postergaron al futbolista estadunidense Folarin Balogun. El grupo señala que el mismo día de la expulsión, Polymarket abrió una apuesta con el nombre "¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?", cuando en ninguno de los otros 14 casos de expulsión en el Mundial se abrió un mercado similar.
Por el momento, el Grupo Copenhague envió una solicitud oficial a la FIFA para recibir una explicación del por qué se le quitó la tarjeta roja a Balogun, pero al momento no se recibió respuesta por parte del organismo.
Este grupo independiente estima que se apostaron alrededor de 240 mil millones de dólares durante los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026, el doble de lo que se tuvo para Qatar 2022. Tras las altas apuestas, se sometió a una mayor investigación a 15 partidos mundialistas, sobre todo durante la última jornada de la fase de grupos, cuando se decidían los últimos clasificados a la siguiente ronda.
“Estos mercados de predicción plantean problemas sin precedentes: permiten apostar en una amplia gama de eventos, a menudo de forma anónima y utilizando métodos de pago difíciles de rastrear. Su supervisión supone un hito para una competición internacional”, escribió el grupo en su informe.
FIFA NIEGA ACTIVIDADES SOSPECHOSAS
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Integridad de la FIFA, creado en 2019 para la Copa Mundial Femenil y utilizado desde ese momento para todas las competiciones del organismo, señaló que no encontró ninguna irregularidad en los 104 partidos disputados.
En sus conclusiones, comentó que: "no se había identificado ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos en relación con ningún encuentro". Desde su creación, ambos grupos trabajan de la mano para encontrar cualquier tipo de irregularidad en el futbol.