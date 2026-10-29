A 50 años de la última mujer en la F1, una nueva generación busca abrirse camino

El 15 de agosto de 1976, Lella Lombardi tomó la salida del Gran Premio de Austria. Fue la última mujer en iniciar una carrera de Fórmula 1. Terminó en el lugar 12 y un año antes, en el Gran Premio de España, se convirtió en la única mujer en sumar en la categoría, al obtener medio punto porque la carrera se detuvo antes de tiempo.

Desde entonces, ninguna otra piloto ha vuelto a tomar el volante de un Gran Premio. Giovanna Amati fue la última mujer en intentar clasificarse para una carrera de F1 y sucedió en México, cuando en 1992 manejó para Brabham, pero no logró clasificarse.

La diferencia entre llegar a la Fórmula 1 y competir en ella sigue siendo enorme. En la historia del Mundial, cinco mujeres han intentado clasificarse para un Gran Premio, pero solo dos consiguieron tomar la salida: Maria Teresa de Filippis y Lella Lombardi.

La F1 Academy fue creada en 2023 para apoyar a mujeres pilotos en formación, pero no es una antesala automática de la Fórmula 1, y competir o ganar no garantiza un asiento en la máxima categoría. Algunas campeonas han recibido oportunidades financiadas para continuar en series como FRECA y GB3. Doriane Pin, campeona de 2025, dio otro paso en abril de 2026 al completar 76 vueltas en un Mercedes W12 en Silverstone, en su primera prueba de F1 y como piloto de desarrollo del equipo.

La colombiana Tatiana Calderón sabe lo que significa acercarse a la Fórmula 1 sin llegar a competir en ella. En 2018 completó 23 vueltas en un Sauber C37 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se convirtió en la primera latinoamericana en manejar un auto contemporáneo de la categoría. Después corrió en Fórmula 2 e IndyCar, pero su paso por esta última serie terminó antes de lo previsto.

“Yo tenía firmado un contrato a dos años y solo pude hacer siete carreras porque el patrocinador principal del equipo dejó de hacer los pagos”. La inestabilidad, dijo, acompaña a quienes buscan mantenerse en este deporte: “En el automovilismo uno está constantemente buscándose la vida, literalmente”.

Tras perder ese respaldo, su hermana Paula contactó a Karol G y, a través de su fundación Con Cora, apoyaron a Calderón para que pudiera seguir compitiendo este año. La piloto colombiana contó que llegó a considerar dejar las pistas.

“Si no me llega alguna oferta en la que pueda ser competitiva, prefiero no estar, porque es doloroso saber que uno tiene con qué, pero no puede”. Aun así, mantiene la confianza en su camino: “Nunca hay que bajar los brazos, porque las oportunidades te van a ir dando cuando uno está preparado”.

En México, Majo Rodríguez es ejemplo de quien también ha avanzado en un entorno donde el talento no siempre basta. En 2026 consiguió su lugar en el Chase de NASCAR México y estuvo cerca del podio en la categoría Challenge durante la doble fecha de Yucatán.

“He tenido muchas oportunidades que tristemente no he podido agarrar por el tema económico”, explicó. Una de ellas fue subir a V8: “No tenía el recurso para estar en esa categoría y la tuve que dejar pasar”. Para debutar en NASCAR Challenge en 2025, una marca cubrió parte del costo y ella tuvo que conseguir el resto.

Rodríguez fue la única mujer entre las 25 personas seleccionadas de unas 200 para el proyecto Mexicano Fórmula 1. Ahora quiere ser una referencia para quienes buscan empezar: “Yo no tuve a esta persona piloto mujer para acercarme y pedirle consejo. Ahora yo quiero ser esa piloto que pueda ayudar”.

De cualquier modo también hay señales de avance fuera de la pista. En 2026, la Fórmula 1 informó que las mujeres representan el 42% de su afición global y tres cuartas partes de sus nuevos seguidores. Por su parte, la FIA reportó que su iniciativa Girls on Track llegó a más de 2,500 participantes durante 2024, mientras que su programa de mentoría para mujeres había generado 463 conexiones desde su creación.

Estas propuestas amplían la participación y las redes de apoyo, aunque no resuelven por sí solas la falta de mujeres en la parrilla. Rodríguez lo expresa con el lema que creó para que la vieran primero como piloto: “Detrás del casco no existe género”. Cincuenta años después de Lombardi, la pregunta sigue siendo cuándo volverá una mujer a tomar la salida de un Gran Premio.