Adrian Newey asumirá como Team Principal de Aston Martin en 2026
El reconocido ingeniero de Fórmula 1 Adrian Newey tendrá un papel más relevante en Aston Martin a partir de la próxima temporada, al asumir el cargo de Team Principal, informó la escudería británica.
Según el comunicado del equipo, Newey dirigirá el equipo técnico, incluidas las actividades en pista del coche. Mientras tanto, Andrew Cowell, actual Team Principal, se encargará de la estrategia, centrando su labor en la relación con Honda, nuevo proveedor de motores del equipo, que reemplazará a Mercedes.
Aston Martin ha tenido una temporada complicada, ocupa actualmente el octavo lugar en la clasificación de constructores, mientras que Fernando Alonso y Lance Stroll se sitúan en los puestos 13 y 16, respectivamente. El monoplaza de esta temporada no fue diseñado por Newey, quien llegó a la escudería para trabajar el coche de la próxima campaña, ajustado al nuevo reglamento técnico.
Newey, de 66 años y considerado uno de los mejores ingenieros de la historia de la Fórmula 1, dejó Red Bull en 2024 tras más de dos décadas, periodo en el que diseñó monoplazas que lograron 12 campeonatos mundiales de constructores, con pilotos como Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen.
Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán como pilotos de Aston Martin en 2026, bajo la supervisión técnica de Newey.