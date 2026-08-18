Alex Albon renueva con Williams y asegura su lugar para 2027
Williams confirmó la renovación de Alex Albon, quien continuará como piloto titular del equipo durante la temporada 2027. La escudería aseguró la permanencia de una de las piezas más importantes de su proyecto, pese a las dificultades que ha enfrentado con el FW48 durante el primer año de las nuevas regulaciones.
Albon llegó a Williams en 2022 después de perder su asiento en Red Bull y pasar una temporada fuera de la parrilla. Desde entonces asumió el papel de líder, aportó puntos en momentos complicados y participó en la reconstrucción que encabeza James Vowles. También contribuyó al quinto lugar de Williams en el Campeonato de Constructores de 2025, su mejor resultado desde 2017.
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El tailandés también acaba de alcanzar una marca histórica. En el Gran Premio de Hungría disputó su carrera número 100 con Williams y se convirtió en el piloto con más Grandes Premios dentro de la escudería. Albon superó los 95 de Nigel Mansell, campeón mundial con el equipo en 1992, aunque la comparación también refleja la mayor extensión de los calendarios actuales.
La renovación llega durante una temporada difícil. Williams no cumplió las expectativas creadas antes del cambio de reglamento y Albon tiene como mejor resultado un octavo lugar en Mónaco. Sin embargo, su continuidad demuestra que el piloto aún confía en el plan de Vowles y que la escudería lo considera una figura central para recuperar el terreno perdido. Después de alcanzar un récord que ningún otro piloto consiguió con Williams, Albon tendrá al menos una temporada más para intentar transformar su permanencia en resultados.