Alonso contra el tiempo: el AMR26 pone en jaque su última oportunidad
Fernando Alonso lo tiene claro: no habrá otra oportunidad como esta. A sus 44 años y con contrato hasta 2026, el cambio de reglamento representa su última bala para volver a ganar, subir al podio y pelear por un campeonato. El problema es que el coche con el que debía hacerlo simplemente no está listo.
El AMR26 ha arrancado la temporada como el monoplaza más débil de la parrilla. En Australia, ambos autos abandonaron por severos problemas de vibración. En China, la historia fue igual de preocupante: Alonso terminó 17° en la sprint y ni siquiera vio la bandera a cuadros el domingo. Las fallas mecánicas lo obligaron a retirarse tras sufrir sacudidas tan violentas que, según él mismo confesó, llegó a perder sensibilidad en manos y pies a más de 300 km/h.
“No estamos listos. Nos faltan tres o cuatro meses para salir del fondo”, sentenció.
El origen del desastre está en la unidad de potencia de Honda. Las vibraciones no solo comprometen el manejo del coche, sino que dañan el sistema híbrido, afectando directamente la entrega de energía en pista. El problema no es menor ni de rápida solución: implica rediseñar elementos clave del equilibrio y la amortiguación del motor.
Mientras tanto, el potencial del coche permanece en el aire. El chasis, diseñado bajo la supervisión de Adrian Newey, es considerado uno de los conceptos más ambiciosos de la parrilla. Pero sin un motor funcional, no hay datos, no hay evolución y no hay forma de validar el proyecto. Aston Martin llegó a 2026 con todo: nuevas instalaciones, inversión histórica y un equipo técnico de élite. En pista, la realidad ha sido opuesta.
Alonso, sin embargo, no rompe con el proyecto. Confía. “Creo al cien por ciento en Honda. Ya han salido de situaciones así antes. Pero el tiempo que necesitan no coincide con el mío”.
Ahí está el punto crítico: el piloto cree, pero el reloj no.
La historia, además, tiene un eco incómodo. Entre 2015 y 2017, Alonso ya vivió un calvario similar con Honda: fallas constantes, falta de potencia y frustración pública. Aquella etapa terminó sin títulos y con su salida del proyecto. La diferencia ahora es brutal: entonces tenía años por delante. Hoy, no.
La única posible vía de escape es el sistema ADUO de la FIA, que permite a fabricantes rezagados introducir mejoras si su déficit supera el 2% respecto al mejor motor. La primera evaluación llegará en Miami. Si Honda logra activar ese mecanismo y acelerar su desarrollo, Aston Martin podría cambiar su destino en la segunda mitad del año.
Pero todo depende del calendario. No del deportivo, sino del biológico.
Alonso suma dos títulos mundiales y 32 victorias. Para muchos, es uno de los pilotos más completos en la historia de la Fórmula 1 sin el palmarés que su talento merecía. Si el coche llega a tiempo, aún podría escribir un cierre histórico: convertirse en el ganador más longevo y firmar una despedida a la altura de su leyenda.
Si no, el final será otro: el de un talento irrepetible atrapado, una vez más, por una máquina que nunca estuvo lista.
Y en Fórmula 1, pocas derrotas son tan silenciosas y tan crueles.