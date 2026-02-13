Antonelli cierra el Test 1 en Bahréin con el mejor tiempo; Williams y McLaren lideran en vueltas tras tres días
Andrea Kimi Antonelli marcó el registro más rápido de la primera semana de pruebas de la Fórmula 1 con un tiempo de 1:33.669, superando por seis décimas el 1:34.273 de Charles Leclerc del día anterior y consolidando el dominio de Mercedes en el cierre del Test 1 bajo el nuevo reglamento 2026.
El primer bloque de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin concluyó con Mercedes dominando el cronómetro. Andrea Kimi Antonelli estableció el mejor tiempo de los tres días con 1:33.669, superando por seis décimas el 1:34.273 que Charles Leclerc había firmado en la jornada anterior.
El piloto italiano protagonizó una tarde notable en la tercera y última jornada del Test 1. Aunque recién salió a pista una hora y media después del inicio de la sesión vespertina, rápidamente escaló posiciones con un primer registro de 1:34.491. Luego mejoró a 1:33.900 para tomar el liderato y, a una hora y 40 minutos del final, bajó definitivamente su marca hasta el 1:33.669 que nadie pudo superar.
George Russell y Lewis Hamilton completaron el doblete de Mercedes, finalizando segundo y tercero respectivamente. Russell había liderado la sesión matutina con 1:33.918 antes de ser desplazado por su compañero. Hamilton, por su parte, marcó 1:34.209 en su debut con Ferrari y completó 150 vueltas al volante del SF-26, aunque su jornada terminó prematuramente cuando se detuvo en la curva 8, posiblemente por falta de combustible, causando la segunda bandera roja del día.
Oscar Piastri fue cuarto en el clasificador final y el piloto más trabajador de la jornada con 161 vueltas en el McLaren MCL40. Max Verstappen e Isack Hadjar terminaron quinto y sexto para Red Bull con 120 vueltas entre ambos, seguidos de Esteban Ocon, quien se combinó para un total de 145 giros con Oliver Bearman en Haas.
Franco Colapinto protagonizó la jornada más productiva de Alpine en la pretemporada al completar 144 vueltas, siendo el tercer piloto que más giró durante el viernes. El argentino marcó el octavo mejor tiempo con 1:35.806 en la hora final de la sesión vespertina. Con la sesión ya terminada, durante las prácticas de salida en la parrilla, Colapinto tuvo un incidente del que afortunadamente pudo evitar un impacto en el Alpine.
Sergio Pérez tomó el relevo de Valtteri Bottas en Cadillac por la tarde y marcó 1:37.365 tras 67 vueltas, permitiendo al nuevo equipo volver a superar el centenar de giros. Bottas había tenido un tiempo limitado en pista por problemas técnicos que motivaron la primera bandera roja y lo dejaron con solo 37 vueltas.
La sesión también registró varias ausencias importantes dentro de la rotación habitual de pilotos: Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Leclerc y Arvid Lindblad no salieron a pista.
Balance de tres días: fiabilidad y kilometraje
En el acumulado total tras tres jornadas, Williams Racing y McLaren lideran el conteo con 422 vueltas cada uno, demostrando consistencia y fiabilidad. Ferrari suma 420, manteniéndose muy cerca del liderato. Haas alcanza 390, Audi registra 353, Red Bull 343, Racing Bulls 326, Cadillac 320, Alpine 318, Mercedes 279 y Aston Martin cierra con 206.
Si bien el volumen de vueltas no define jerarquías competitivas, sí expone la capacidad de ejecución y fiabilidad de cada equipo en este primer tramo de la nueva era técnica del reglamento 2026.
El Test 1 concluye con una fotografía inicial clara: Lando Norris marcó el ritmo en el Día 1, Charles Leclerc respondió en el Día 2 y Andrea Kimi Antonelli cerró con la vuelta más rápida del bloque. Las diferencias mínimas entre los mejores tiempos dejan abierta la lectura técnica antes del siguiente tramo de preparación.
La pretemporada de la Fórmula 1 continuará con el Test 2 en Bahréin entre el 18 y el 20 de febrero, donde los equipos buscarán afinar configuraciones y profundizar en el desarrollo antes del arranque oficial del campeonato.