Antonelli firma su octava victoria tras el error de McLaren; Checo abandona en Madrid
Andrea Kimi Antonelli conquistó la primera carrera de Fórmula 1 disputada en el Madring y alcanzó su octava victoria de la temporada y de su trayectoria en la categoría. El italiano superó a Max Verstappen, mientras Lando Norris completó el podio después de que un error estratégico de McLaren le costara una prueba que había controlado desde la pole position.
Sergio “Checo” Pérez tampoco pudo completar el estreno del circuito madrileño. El mexicano abandonó en la vuelta 35 por una falla técnica de su Cadillac, después de comenzar desde la parte trasera de la parrilla y tratar de recuperar posiciones durante la primera mitad de la carrera.
La nueva casa del Gran Premio de España entregó una prueba marcada por las escapatorias, los problemas mecánicos y una decisión desde el muro de McLaren que transformó la pelea por la victoria. Antonelli aprovechó el momento y se convirtió en el primer ganador en la historia del Madring, además de ampliar su ventaja al frente del campeonato.
Norris comenzó como el principal favorito. El británico consiguió la pole position por apenas 11 milésimas sobre Antonelli, con Verstappen en el tercer lugar de la parrilla. La salida, sin embargo, abrió una sucesión de maniobras y devoluciones de posición.
Antonelli atacó al McLaren, pero pasó por las escapatorias en dos ocasiones y tuvo que devolver el lugar a Norris. Verstappen también aprovechó el desorden para superar momentáneamente al italiano y a Lewis Hamilton.
Red Bull consideró que Max había obtenido ventaja fuera de la pista durante su maniobra sobre el Ferrari y le ordenó regresar las posiciones para evitar una sanción. La corrección mandó al neerlandés del segundo al quinto puesto y permitió que Antonelli volviera a colocarse detrás de Norris.
Hamilton permaneció por delante de Verstappen durante unos instantes, pero los problemas de frenos de su Ferrari terminaron con cualquier posibilidad de resistencia. El siete veces campeón perdió el control del monoplaza en varias ocasiones y terminó por retirarse.
Con Antonelli como principal perseguidor, Norris impuso el ritmo y construyó una ventaja cercana a los cinco segundos. El McLaren respondió durante el primer tramo y el británico parecía tener la carrera bajo control en un circuito que ofrecía pocas oportunidades claras de adelantamiento.
Todo cambió con el abandono de Lance Stroll. Un problema de frenos obligó al canadiense a detener su Aston Martin y provocó el único periodo de auto de seguridad virtual de la carrera.
Norris acababa de superar la entrada a los pits cuando apareció la neutralización, por lo que McLaren perdió una primera oportunidad de detenerlo con menor costo de tiempo. El problema mayor llegó una vuelta después.
Mercedes llamó a Antonelli y Red Bull hizo lo mismo con Verstappen mientras continuaba el auto de seguridad virtual. McLaren ordenó entonces la entrada de Norris justo cuando terminaba la neutralización. El británico ya no recibió la misma ventaja y, además, una rueda atascada prolongó su parada hasta cerca de siete segundos.
Norris volvió a la pista en el quinto lugar y perdió alrededor de 20 segundos. McLaren pasó de controlar la carrera a necesitar una remontada. La alternativa era prolongar el primer turno, conservar la posición y buscar después una parada con neumáticos más frescos, pero el equipo eligió el peor momento para detenerlo.
Charles Leclerc heredó el liderato porque Ferrari decidió mantenerlo en pista. Antonelli quedó como líder virtual, con Verstappen y Norris entre los pilotos que ya habían cumplido con el cambio obligatorio de neumáticos.
Norris inició entonces la recuperación y utilizó el ritmo de su McLaren para volver a la pelea por el podio. Alcanzó a Verstappen, pero el neerlandés defendió el segundo lugar y cerró cada intento de ataque en una pista estrecha y con poco margen para adelantar.
Leclerc prolongó su primer turno hasta la vuelta 49. Cuando Ferrari finalmente lo llamó a pits, Antonelli recibió el liderato definitivo. El italiano todavía tenía que administrar la diferencia ante Verstappen, mientras Norris presionaba al Red Bull.
Antonelli no falló. El piloto de Mercedes cuidó sus neumáticos y respondió durante las vueltas finales para cruzar la meta 4.351 segundos antes que Verstappen. Norris terminó tercero, a 5.089 del ganador y a menos de un segundo del neerlandés.
La victoria confirmó el ascenso del italiano. Antonelli sumó su octavo triunfo en grandes premios con apenas 20 años y en su segunda temporada en la Fórmula 1. Con ello superó las siete victorias de George Russell, su compañero en Mercedes, pese a que el británico debutó en la categoría en 2019.
Para Checo, el estreno del Madring terminó antes de tiempo. El mexicano buscó avanzar después de una clasificación complicada, pero un problema técnico obligó a detener su Cadillac en la vuelta 35. Al concluir la carrera, el equipo todavía no había precisado qué componente había provocado la falla.
El abandono dejó al mexicano sin posibilidades de completar una prueba que ya había comenzado cuesta arriba. No hubo contacto ni error de Pérez: su monoplaza simplemente no pudo continuar.
Leclerc conservó el cuarto puesto por delante de Russell, mientras Liam Lawson terminó sexto. Franco Colapinto consiguió una destacada séptima posición, Oscar Piastri concluyó octavo, Arvid Lindblad fue noveno y Nico Hülkenberg completó la zona de puntos.
La primera página del Madring quedó en manos de Antonelli. El italiano convirtió el error de McLaren en su octava victoria, Verstappen rescató el segundo lugar, Norris pagó una decisión tomada desde el muro y Checo salió de Madrid con un nuevo abandono provocado por la fiabilidad de su Cadillac.