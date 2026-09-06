Antonelli hace historia en Monza; Checo paga una sanción y Leclerc destroza su Ferrari
Andrea Kimi Antonelli firmó una de las remontadas más impresionantes en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes ganó el Gran Premio de Italia después de arrancar desde el puesto 19 y se convirtió en el primer italiano desde Ludovico Scarfiotti, en 1966, que triunfa en Monza. George Russell completó el doblete de la escudería alemana, Max Verstappen terminó tercero y Sergio “Checo” Pérez cerró una carrera complicada en el lugar 18 tras recibir una sanción de cinco segundos.
Antonelli quedó condenado al fondo de la parrilla por el uso de elementos adicionales en su unidad de potencia, pero transformó aquella penalización en el punto de partida de una tarde histórica. El líder del campeonato superó autos desde las primeras vueltas, sobrevivió a dos relanzamientos y aprovechó la velocidad de su Mercedes para avanzar desde la penúltima fila hasta lo más alto del podio.
Pierre Gasly, autor de su primera pole position en la Fórmula 1, conservó el liderato en la arrancada. Detrás de él comenzó el caos. Charles Leclerc y Lewis Hamilton llegaron juntos a las primeras curvas, pero el británico tuvo que pasar por la grava para evitar un contacto y cayó del cuarto al noveno lugar.
El golpe más fuerte llegó en la segunda vuelta. Leclerc defendía la cuarta posición ante Oscar Piastri cuando perdió el control del Ferrari en la salida de la Parabólica. El monoplaza abandonó el asfalto a gran velocidad y se estrelló contra las barreras. El monegasco salió por su propio pie, pero el impacto destruyó el auto y provocó primero la aparición del coche de seguridad y después una bandera roja.
La suspensión de la carrera eliminó las diferencias y le entregó a Antonelli una nueva oportunidad. En la reanudación, Russell superó a Gasly y asumió el liderato, mientras Verstappen también dejó atrás al Alpine. El neerlandés, que había comenzado quinto, mostró uno de sus mejores ritmos de la temporada y se metió de inmediato en la pelea por la victoria.
Antonelli abrió camino desde la zona media con rebases sobre Hamilton y Piastri. Antes de llegar a la mitad de la prueba ya había alcanzado a los principales candidatos al podio. Verstappen llegó a superar a Russell, pero el británico respondió en la vuelta 15 y recuperó la primera posición. Poco después, Antonelli también adelantó al piloto de Red Bull y colocó a los dos Mercedes al frente.
El italiano atacó a su compañero y llegó a tomar el liderato, aunque un momento en la primera chicana casi arruinó su remontada. El asfalto comenzó a deteriorarse, Antonelli tocó la grava y tuvo que seguir de frente. El propio piloto reconoció después de la carrera que en ese instante pensó que había perdido su oportunidad, pero evitó daños y regresó al ataque.
Un nuevo coche de seguridad, provocado por un incidente de Lance Stroll en la vuelta 27, abrió la batalla estratégica. Mercedes llamó a Antonelli para colocarle neumáticos más frescos, mientras Russell permaneció en la pista. La diferencia de agarre resultó decisiva. Kimi recuperó el terreno, elevó el ritmo y superó a su compañero durante el tramo final para completar la mayor remontada registrada en un Gran Premio de Italia.
“Fue increíble. Nunca imaginé que pudiera estar aquí hoy”, declaró Antonelli después de la carrera. El italiano también explicó que, una vez colocado detrás de Russell después de la reanudación, supo que tenía posibilidades de ganar. Los neumáticos frescos le permitieron atacar a un compañero que ya sufría con el desgaste y convertir aquella esperanza en su séptima victoria de la temporada y de su trayectoria en la Fórmula 1.
Verstappen conservó el tercer puesto tras otra batalla intensa. Piastri lo superó en la vuelta 41, pero el neerlandés reaccionó de inmediato y recuperó la posición. El resultado representó un avance de dos lugares respecto a su sitio de salida y confirmó la mejoría de Red Bull durante el fin de semana. Lando Norris terminó cuarto, Piastri quinto y Hamilton rescató el sexto lugar después de su mala arrancada.
Checo Pérez comenzó desde la posición 17 y tampoco pudo escapar de los problemas. El mexicano salió de la pista en la primera chicana y no siguió la ruta establecida por la dirección de carrera para reincorporarse entre las curvas uno y dos. Los comisarios le impusieron cinco segundos y el resultado final lo dejó en el puesto 18, delante de su compañero Valtteri Bottas. Cadillac volvió a quedarse fuera de los puntos.
Gasly perdió el ritmo que le había permitido sorprender en la clasificación y terminó séptimo. Arvid Lindblad, Franco Colapinto y Yuki Tsunoda completaron las posiciones con puntos. Carlos Sainz concluyó decimotercero, mientras Fernando Alonso abandonó en la vuelta 25 por problemas en su Aston Martin.
Antonelli salió de Monza con 267 puntos y amplió a 66 su ventaja sobre Russell, quien llegó a 201. Sin embargo, los números no alcanzan para explicar la dimensión de su domingo. Sesenta años después de Scarfiotti, un piloto italiano volvió a escuchar su himno desde lo más alto del podio de Monza. Kimi lo consiguió desde el puesto 19, ante su público y después de una carrera que parecía imposible.
Así terminó el Gran Premio de Italia:
Andrea Kimi Antonelli — Mercedes
George Russell — Mercedes
Max Verstappen — Red Bull
Lando Norris — McLaren
Oscar Piastri — McLaren
Lewis Hamilton — Ferrari
Pierre Gasly — Alpine
Arvid Lindblad — Racing Bulls
Franco Colapinto — Alpine
Yuki Tsunoda — Racing Bulls
Gabriel Bortoleto — Audi
Nico Hülkenberg — Audi
Carlos Sainz — Williams
Liam Lawson — Red Bull
Oliver Bearman — Haas
Esteban Ocon — Haas
Alexander Albon — Williams
Sergio “Checo” Pérez — Cadillac
Valtteri Bottas — Cadillac
Lance Stroll — Aston Martin
Fernando Alonso — Aston Martin (abandono)
Charles Leclerc — Ferrari (abandono)