Antonelli hizo historia en Mónaco con su quinta victoria consecutiva y Checo terminó último
Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco 2026 y se convirtió en el piloto más dominante de la temporada. El italiano de 19 años sumó su quinta victoria consecutiva desde la pole position, en una carrera caótica llena de accidentes, penalizaciones y retiros que sacudió el campeonato de Fórmula 1 de manera brutal.
Lewis Hamilton terminó segundo para Ferrari y el joven Isack Hadjar completó el podio en tercero para Red Bull, aunque cruzó la meta quinto y heredó la posición por las penalizaciones de Pierre Gasly.
Lo que hizo Antonelli este domingo va más allá de una simple victoria. El italiano logró el Grand Slam en la F1: pole, victoria, vuelta rápida y lideró todas las vueltas de la carrera. Con 19 años, se convirtió en el piloto más joven en la historia en ganar el Gran Premio de Mónaco, superando el récord que Lewis Hamilton tenía desde 2008. También es el único adolescente en la historia en completar un Grand Slam, y lo hizo en el circuito más difícil del calendario.
La carrera fue un caos desde el principio. En los primeros compases, Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane, lo que parecía condenarlo a perder posiciones.
Sin embargo, Lance Stroll chocó contra el muro y provocó un safety car en el momento exacto en que Hamilton tenía que cumplir su penalización. El canadiense la cumplió bajo la neutralización y retuvo el segundo lugar, uno de esos golpes de suerte que solo Mónaco puede dar. Gasly cruzó la meta en tercero pero dos penalizaciones de cinco segundos lo bajaron hasta el séptimo lugar y le regalaron el podio a Hadjar, que arrancó séptimo y terminó tercero sin haber cometido un solo error en toda la tarde.
Charles Leclerc vivió otra pesadilla en casa. El monegasco salió cuarto en la parrilla y tuvo la carrera en sus manos durante varios compases, pero en el reinicio tras el safety car chocó contra el muro y desencadenó una segunda interrupción con bandera roja. Leclerc bajó furioso del coche al garaje y gritó por radio: "¡Ni siquiera voy a asumir la culpa! ¡Estos frenos!" Ferrari confirmó después de la carrera que el monegasco tuvo problemas con los frenos durante todo el fin de semana.
Los retiros en el GP de Mónaco fueron históricos en número. Max Verstappen ni siquiera llegó a la primera curva, su coche se quedó varado en la parrilla de salida antes de que la carrera comenzara y el neerlandés bajó del monoplaza con cara de incredulidad.
Lando Norris, campeón defensor, se retiró por problemas con la batería en la vuelta 45. Carlos Sainz retiró el Williams en las últimas vueltas, mientras que Oliver Bearman y Valtteri Bottas tampoco llegaron al final. Con tantos abandonos de pilotos de arriba, la carrera se convirtió en un ejercicio de supervivencia donde el que menos errores cometió terminó en el podio.
Oscar Piastri terminó cuarto con McLaren, Liam Lawson quinto y Arvid Lindblad sexto para Racing Bulls en uno de los mejores resultados de la temporada para esa escudería. Pierre Gasly séptimo, Alexander Albon octavo, Nico Hülkenberg noveno y Esteban Ocon décimo completaron la zona de puntos.
Para Sergio "Checo" Pérez, Mónaco fue la peor carrera del año. El regiomontano de Cadillac arrancó desde la posición 18 tras quedar eliminado en Q1 el sábado y terminó en el último lugar de los clasificados. Sin el ritmo del coche para competir en el circuito más lento del calendario, Checo Pérez no pudo hacer nada más que completar las vueltas y sumar kilómetros. Su temporada con Cadillac sigue sin despegar y la próxima carrera en Barcelona será otro examen difícil para el tapatío.
Con este resultado, Kimi Antonelli amplía su liderato en el campeonato mundial de pilotos y Mercedes sigue como el equipo más dominante de la temporada. La Fórmula 1 se traslada la próxima semana a Barcelona para el Gran Premio de España.