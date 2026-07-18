Antonelli logra la pole en Bélgica; Checo Pérez clasifica 20º
Kimi Antonelli confirmó el dominio de Mercedes en Spa-Francorchamps y consiguió la pole position para el Gran Premio de Bélgica, mientras Sergio “Checo” Pérez tuvo otra clasificación complicada con Cadillac y terminó en el puesto 20.
El líder del Mundial detuvo el cronómetro en 1:44.361 durante su último intento de la Q3, una vuelta a una velocidad media de 241.607 kilómetros por hora con la que superó por 317 milésimas a Max Verstappen. Lando Norris quedó tercero, a 440 milésimas del italiano, aunque deberá cumplir una penalización de diez posiciones por el cambio de componentes de su unidad de potencia.
Antonelli llegó a la clasificación como el principal candidato después de encabezar la segunda y tercera sesiones de entrenamientos libres. Verstappen llegó a colocarse provisionalmente en el primer puesto, pero el piloto de Mercedes respondió en los últimos segundos y aseguró su sexta pole de la temporada, la segunda consecutiva después de la obtenida en Silverstone.
El resultado también le permite recuperar impulso en la pelea por el campeonato. Antonelli comenzó el fin de semana con una ventaja de 25 puntos sobre su compañero George Russell, quien clasificó cuarto en Bélgica. Charles Leclerc terminó quinto, Lewis Hamilton sexto, Oscar Piastri séptimo, Arvid Lindblad octavo y Gabriel Bortoleto noveno.
En el otro extremo de la clasificación quedó Checo Pérez. El mexicano completó ocho vueltas durante la Q1 y registró un mejor tiempo de 1:47.971, insuficiente para avanzar a la segunda ronda. Terminó 148 milésimas detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien ocupó el puesto 19, y a 858 milésimas del tiempo de Oliver Bearman, último piloto que consiguió el pase a la Q2.
Los dos Cadillac quedaron eliminados en la primera ronda, aunque Pérez terminó por delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, colocados en los lugares 21 y 22. El resultado oficial disponible corresponde únicamente a la clasificación provisional, por lo que el mexicano aparece 20º y todavía no debe afirmarse que avanzará una posición hasta que la FIA publique la parrilla definitiva con todas las sanciones aplicadas.
Spa representa además un circuito especial dentro de la trayectoria reciente de Pérez. El mexicano conserva el récord de vuelta en carrera con el 1:44.701 que consiguió en 2024 al volante de Red Bull. El trazado belga, con una extensión de 7.004 kilómetros, es el más largo del calendario actual y ofrece varias oportunidades de adelantamiento, aunque Checo necesitará encontrar un ritmo que Cadillac no mostró durante la clasificación.