Antonelli, pole para el GP de Miami; Verstappen segundo, Leclerc tercero y Checo Pérez en 20
Kimi Antonelli respondió después del tropiezo de la sprint y se llevó la pole position del Gran Premio de Miami con un tiempo de 1:27.798. El líder del campeonato fue el más rápido de la Q3 y saldrá primero mañana en la carrera principal.
Max Verstappen quedó segundo a 0.166 segundos, su mejor resultado en clasificación en toda la temporada. Charles Leclerc fue tercero a 0.345 para Ferrari. Por primera vez en 2026, los cuatro primeros lugares de la parrilla los ocupan cuatro equipos distintos: Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. El mexicano Checo Pérez saldrá en el sitio 20.
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La sesión arrancó con drama desde la Q1. Gabriel Bortoleto de Audi perdió piezas del coche en pista y obligó a la dirección de carrera a interrumpir la sesión para limpiar el asfalto. El incidente retrasó el inicio de la Q2 y complicó los planes de varios equipos. Checo Pérez no pudo aprovechar el tiempo disponible y quedó eliminado en la Q1 junto a Bottas, Alonso, Stroll y Lindblad. Para el tapatío fue el peor resultado del fin de semana: saldrá 21° en la carrera del domingo, último entre los pilotos que marcaron tiempo.
En la Q2, Norris tuvo un momento de tensión. El campeón del mundo sufrió una salida de pista en el primer sector y por unos minutos estuvo en zona de eliminación sin tiempo marcado. En los instantes finales logró hacer una vuelta limpia y se metió en la Q3 por los pelos. Sainz, Hulkenberg, Bearman, Albon y Ocon no tuvieron la misma suerte y quedaron fuera.
La Q3 fue la sesión más apretada del fin de semana. Leclerc lideró los primeros minutos con un tiempo de 1:28.352 antes de que Antonelli lo superara. Verstappen mejoró su tiempo en el último intento y le arrebató la primera fila a Leclerc, que tuvo que conformarse con el tercero. Norris terminó cuarto, Russell quinto y Hamilton sexto. La gran noticia de la Q3 fue Colapinto, que volvió a meterse entre los diez mejores por segunda vez en el fin de semana y saldrá octavo.
El resultado de la clasificación cambia la narrativa del domingo. Verstappen en primera fila con un Red Bull que mostró ritmo real en Miami es la amenaza más nueva para Antonelli. La carrera principal arranca mañana domingo a las 2:00 de la tarde hora de México.