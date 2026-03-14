Antonelli se lleva la pole del GP de China; Russell sobrevivió un susto mecánico y saldrá segundo
Kimi Antonelli marcó 1:32.064 en la Q3 y se quedó con la pole position del Gran Premio de China. Con 19 años, el italiano suma la primera pole de una clasificación principal en su carrera. Ya tenía en su poder el récord de piloto más joven en lograr una pole en cualquier formato de la F1, conseguida en la sprint de Miami 2025. Ahora da el siguiente paso.
La sesión pudo haber tenido otro final. Al inicio de la Q3, el Mercedes de Russell no pudo pasar de primera marcha por un problema en el cambio de marchas. El coche volvió muy lento al garaje y todo apuntaba a que el británico perdía su oportunidad. Sus mecánicos trabajaron contra el reloj, lograron enviarlo de vuelta a pista en los últimos minutos y Russell hizo una sola vuelta. Terminó segundo, a 222 milésimas de Antonelli. Un resultado notable dado el susto que tuvo.
Hamilton fue tercero para Ferrari, a 351 milésimas, y Leclerc cuarto a 364. Piastri quedó quinto y Norris sexto, a 544 milésimas del tiempo de la pole.
Red Bull tuvo otra tarde difícil. Verstappen terminó octavo, a casi un segundo de Antonelli, con los mismos problemas de manejabilidad que arrastra desde Australia. El RB22 no encuentra su ritmo, se escapa de la pista y sus pilotos no pueden acercarse a los de arriba. Hadjar fue noveno, también a más de un segundo. Los dos Red Bull en la mitad trasera del top 10, muy lejos de donde estuvieron en 2025.
El fin de semana fue especialmente duro para Sergio Pérez. El piloto de Cadillac no pudo tomar parte en ninguna de las dos clasificaciones del fin de semana. Primero fue la sprint, donde un problema en la bomba de combustible lo dejó fuera antes de salir. Luego, en la clasificación del Gran Premio, el mismo problema volvió a aparecer.
El propio Pérez lo dijo sin rodeos: "Llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo." El mexicano largará desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo.
El Gran Premio de China es este domingo. Antonelli sale desde la pole por primera vez en una clasificación principal. Russell, segundo, tiene experiencia de sobra en Shanghái. Y Verstappen, octavo, necesita una remontada si quiere salvar el fin de semana.