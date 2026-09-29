Aston Martin mantiene su apuesta: Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán en 2027

Aston Martin confirmó que Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán como sus pilotos titulares durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. El español renovó su contrato por un año y aplazó cualquier posibilidad de retiro, mientras que el canadiense aseguró su permanencia para completar el quinto campeonato consecutivo de la dupla que comenzó a compartir el garaje en 2023.

La decisión despeja una de las mayores dudas del mercado de pilotos. Alonso llegará a la próxima temporada con 46 años, pero considera que todavía posee la velocidad, la motivación y la capacidad técnica necesarias para competir al máximo nivel. Su continuidad, sin embargo, no responde a los resultados actuales de Aston Martin, sino a la confianza que mantiene en el potencial del proyecto.

“Me retiraré de la Fórmula 1, pero no todavía”, afirmó el bicampeón mundial en el mensaje con el que anunció su renovación. Alonso reconoció que la decisión le tomó varios meses y que no ha disfrutado la temporada debido a las limitaciones del AMR26, pero también explicó que quiere completar el trabajo que comenzó cuando llegó al equipo en 2023.

El español confía en la infraestructura construida en Silverstone, el nuevo túnel de viento, la capacidad técnica de Adrian Newey y el margen de crecimiento de Honda. La asociación con el fabricante japonés no produjo los resultados esperados durante su primer año bajo el nuevo reglamento, pero Alonso cree que existe suficiente talento para corregir los problemas del motor y del chasis.

La renovación también representa un respaldo importante para una escudería que atraviesa una de sus temporadas más complicadas. Aston Martin ocupa el último lugar del campeonato de constructores con tres puntos y ha sufrido una larga lista de abandonos, fallas mecánicas y problemas de rendimiento. El equipo mostró una mejoría con el paquete de actualizaciones que presentó en Hungría, aunque todavía permanece lejos de la zona donde esperaba competir.

Alonso llegó a Aston Martin en 2023 y transformó de inmediato las aspiraciones de la escudería. Durante su primera campaña consiguió ocho podios, incluidos dos segundos lugares, y terminó cuarto en el campeonato de pilotos. Desde entonces, el equipo perdió terreno frente a sus rivales, pero el español decidió concederle otro año a un proyecto que ha invertido grandes cantidades de dinero en instalaciones, personal e ingeniería.

Adrian Newey también había señalado que la permanencia de Alonso resultaba fundamental por su velocidad y por la calidad de sus comentarios técnicos. El español no solo conserva su lugar como piloto principal, sino que se mantiene como una pieza importante para detectar los problemas del monoplaza y orientar su desarrollo.

Lance Stroll también continuará en 2027. El canadiense llegó a la estructura en 2019, cuando todavía competía bajo el nombre de Racing Point, y disputará su undécima temporada en la Fórmula 1. Su renovación garantiza estabilidad en el otro lado del garaje, aunque sus actuaciones volvieron a generar críticas durante un año en el que tampoco logró aprovechar de forma constante las escasas oportunidades del coche.

La continuidad de Stroll parecía mucho menos incierta debido a que su padre, Lawrence Stroll, es el propietario y presidente ejecutivo del equipo. Aun así, su confirmación permite que Aston Martin descarte un cambio completo en su alineación y concentre sus esfuerzos en solucionar los problemas que han condicionado el inicio de la nueva era técnica.

La decisión también confirma que Aston Martin no responsabiliza a sus pilotos por la crisis de 2026. El equipo considera que sus principales limitaciones se encuentran en el rendimiento del coche y de la unidad de potencia, por lo que un cambio en la alineación habría añadido otro elemento de inestabilidad sin garantizar una mejoría inmediata.

Alonso aseguró que no considera 2027 como una despedida obligatoria. Su futuro dependerá de su motivación, de su rendimiento y del progreso de Aston Martin. El español incluso contempla una relación de largo plazo con la escudería, ya sea como piloto o desde otra función cuando decida poner fin a su carrera.

Aston Martin mantendrá a sus dos pilotos, pero la presión no desaparecerá. Alonso decidió esperar un año más porque todavía cree en Newey, Honda y la enorme inversión de Lawrence Stroll. Ahora el equipo deberá demostrar que esa confianza no fue otro acto de paciencia y que puede ofrecerle un automóvil capaz de devolverlo a los podios antes de que finalmente llegue el retiro.

