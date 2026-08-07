Buenos Aires acelera para abrir la cuarta era del Gran Premio de Argentina
Veintiocho años después de que Michael Schumacher conquistó la última edición del Gran Premio de Argentina, Buenos Aires vuelve a preparar el camino para recibir a la Fórmula 1. La posibilidad dejó de ser un simple ejercicio de nostalgia. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una transformación integral, MotoGP ya confirmó su llegada para 2027 y la máxima categoría del automovilismo aparece como el siguiente gran objetivo. Sin embargo, todavía no existe un contrato y 2028 se perfila como la primera oportunidad realista.
La nueva pista tendrá 4.3 kilómetros de extensión, 14 curvas y un ancho promedio de 12 metros, con excepción de la recta principal, que conservará sus 15 metros. El proyecto también contempla rectas de hasta un kilómetro, velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, nuevos boxes, un paddock moderno, zonas de seguridad, defensas, sistemas electrónicos y una renovación completa de la infraestructura. Tilke Engineers & Architects, una de las firmas más reconocidas en el diseño de circuitos, participa en el desarrollo.
La llegada de MotoGP representa el primer paso. Para recibir a la Fórmula 1, el Gálvez también deberá obtener la homologación Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil. La ampliación de una de sus horquillas y otras adecuaciones forman parte de ese proceso. Cumplir con los requisitos técnicos abriría la puerta, pero no garantizaría una carrera. Buenos Aires también necesita financiamiento, un promotor sólido y un acuerdo comercial con la categoría.
El valor de la candidatura argentina nace de una historia que pocas sedes pueden igualar. El país organizó 20 carreras puntuables para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, repartidas en tres etapas, además de una prueba sin puntos en 1971. Todas tuvieron como escenario el autódromo de Buenos Aires, aunque el circuito utilizó diferentes trazados y cambió de nombre con el paso de los años.
La primera etapa comenzó en 1953 y se extendió hasta 1960, con una ausencia en 1959. La carrera inaugural convirtió a Argentina en el primer país sudamericano que recibió una fecha del Campeonato Mundial. Alberto Ascari obtuvo la victoria para Ferrari, José Froilán González terminó tercero y Oscar Alfredo Gálvez ocupó el quinto puesto.
Juan Manuel Fangio se apoderó después de su Gran Premio. El argentino ganó cuatro ediciones consecutivas entre 1954 y 1957, una marca que todavía lo mantiene como el piloto más exitoso de la prueba. En 1956 compartió la victoria con Luigi Musso, como permitían las reglas de aquella época. Fangio también permanece como el único representante local que subió a lo más alto del podio frente a su público.
La edición de 1958 dejó otro momento decisivo para la historia de la Fórmula 1. Stirling Moss triunfó con un Cooper-Climax y consiguió la primera victoria mundialista para un automóvil con motor trasero. Aquel resultado anticipó la transformación técnica que cambiaría para siempre el diseño de los monoplazas. Bruce McLaren cerró la primera época con su victoria de 1960.
Buenos Aires recuperó la competencia con una prueba no puntuable en 1971, ganada por Chris Amon, y volvió de manera oficial al campeonato en 1972. La segunda etapa se prolongó hasta 1981, con una pausa en 1976. Jackie Stewart abrió ese periodo con una victoria y Emerson Fittipaldi se impuso en 1973 y 1975. También ganaron campeones como Mario Andretti, Alan Jones y Nelson Piquet.
Carlos Reutemann se convirtió en la gran figura local de aquellos años. El argentino nunca pudo conquistar su carrera de casa, pero protagonizó varias de sus jornadas más recordadas. En 1981 terminó segundo detrás de Piquet, resultado que marcó la despedida del Gran Premio durante más de una década.
La tercera etapa comenzó en 1995. Damon Hill dominó las dos primeras ediciones con Williams, Jacques Villeneuve venció en 1997 y Michael Schumacher consiguió el triunfo final para Ferrari en 1998. Después de aquella carrera, las dificultades económicas, comerciales y de infraestructura apartaron nuevamente a Argentina del calendario.
El escenario actual ofrece argumentos que no existieron en otros intentos. El país cuenta otra vez con un piloto en la categoría, Franco Colapinto reactivó el interés de una nueva generación y la exhibición que realizó en Buenos Aires confirmó la fuerza de la afición argentina. A eso se suma una obra concreta en el Gálvez y el compromiso ya firmado para recibir a MotoGP.
La principal dificultad está fuera de la pista. La Fórmula 1 tiene un calendario de 24 carreras y numerosas ciudades compiten por un lugar. Por eso, el regreso durante 2027 resulta poco probable. Buenos Aires necesita terminar las obras, alcanzar el Grado 1 de la FIA y esperar una vacante que le permita negociar su incorporación a partir de 2028.
MotoGP será el primer examen internacional del nuevo autódromo y permitirá medir la operación del recinto, la movilidad, la seguridad y la atención al público. Si Buenos Aires supera esa prueba y construye un proyecto financiero sostenible, el sueño de la Fórmula 1 ganará una base mucho más firme.
Argentina no pretende descubrir la máxima categoría, sino recuperar un lugar que ya ocupó durante tres épocas distintas. El Gálvez no necesita demostrar que tiene historia para pertenecer a la Fórmula 1: sus 20 carreras mundialistas, las cuatro victorias de Fangio y una lista de ganadores repleta de campeones ya lo hicieron. El desafío ahora consiste en demostrar que Buenos Aires también puede ofrecerle un futuro.