Checo se quedó fuera en la Q1 en Austria y Russell aprovechó para llevarse la pole
Sergio Checo Pérez vivió otra clasificación para el olvido en el Gran Premio de Austria. El piloto de Guadalajara quedó eliminado en la Q1 en el Red Bull Ring y largará desde la posición 19, en una sesión que terminó con George Russell en la pole tras un cierre lleno de drama. El único consuelo para Checo fue superar a su compañero Valtteri Bottas, que saldrá aún más atrás, desde el lugar 20. Es otra qualy en la que el Cadillac de Checo se queda sin pasar de la primera ronda, una constante que se ha repetido a lo largo de la temporada.
Checo no fue el único en caer temprano. La Q1 dejó varias bajas de peso: Fernando Alonso quedó fuera y largará desde la parte baja de la parrilla, Carlos Sainz tampoco avanzó, y a ellos se sumaron Alex Albon, el propio Bottas y Lance Stroll. La primera ronda confirmó que la zona baja estuvo muy cerrada y que cualquier vuelta imperfecta dejaba a un piloto fuera.
La pole fue para George Russell, que firmó su segunda consecutiva tras la de Barcelona. El piloto de Mercedes aprovechó su última vuelta en la Q3 para arrebatar el primer lugar por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en una sesión que terminó marcada por el choque de Max Verstappen contra el muro. Mercedes volvió a ser el coche más rápido a una vuelta, y Kimi Antonelli, que dominó buena parte de las prácticas, peleó hasta el final por la pole para confirmar el buen momento de los Silver Arrows.
La Q2 apretó todavía más la pelea. Ferrari levantó el ritmo con Hamilton y Leclerc, mientras Verstappen sufrió más de lo esperado y apenas se metió a la Q3 por un margen mínimo, una señal más de los problemas de Red Bull para competir de tú a tú con Mercedes y Ferrari incluso en su propia casa. Los eliminados en esa ronda fueron Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Franco Colapinto.
La Q3 fue el momento más intenso del día. Russell, Leclerc, Hamilton y Antonelli llegaron con opciones reales de quedarse con la pole, y Ferrari mostró una de sus mejores clasificaciones recientes con Leclerc muy cerca del primer lugar. El drama llegó en los últimos instantes, cuando Verstappen se salió de pista y se estrelló contra el muro, lo que provocó banderas amarillas justo cuando Russell marcaba su vuelta rápida. La pole quedó algunos minutos bajo revisión por una posible infracción, pero los comisarios determinaron que el piloto de Mercedes había reducido lo suficiente y le mantuvieron el tiempo.
Así quedó el top 10 de la parrilla:
1. George Russell — Mercedes
2. Charles Leclerc — Ferrari
3. Lewis Hamilton — Ferrari
4. Kimi Antonelli — Mercedes
5. Max Verstappen — Red Bull
6. Lando Norris — McLaren
7. Oscar Piastri — McLaren
8. Isack Hadjar — Red Bull
9. Liam Lawson — Racing Bulls
10. Arvid Lindblad — Racing Bulls
La parrilla deja una carrera muy atractiva. Russell saldrá desde la pole, Ferrari mete a sus dos autos en el top 3 y Verstappen tendrá que remontar desde la quinta posición tras una qualy complicada en casa. Para Checo, en cambio, la tarea será otra vez de supervivencia y remontada desde el fondo. La carrera es este domingo en el Red Bull Ring.