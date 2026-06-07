Checo hizo lo imposible en Mónaco, pero dos errores en la parrilla le costaron el punto histórico de Cadillac
Sergio "Checo" Pérez vivió este domingo en Mónaco uno de los domingos más intensos de su temporada con Cadillac. El piloto de Guadalajara arrancó desde la posición 18, recibió una penalización de drive-through en la vuelta 11, remontó posición a posición y aprovechó cada incidente de una carrera caótica para terminar décimo en pista y darle a Cadillac lo que parecía ser el primer punto en la historia de la escudería.
Sin embargo, la FIA sancionó a Checo Pérez con 10 segundos de penalización después de la carrera por estar fuera de su cajón en el relanzamiento tras la bandera roja, lo que lo bajó del décimo al undécimo lugar.
El primer punto histórico de Cadillac se fue a Fernando Alonso y Aston Martin, el rival directo del equipo estadounidense en el campeonato de constructores. Los dos equipos llegaron al Gran Premio de Mónaco sin un solo punto en toda la temporada, y la sanción a Checo fue la diferencia entre salir del fondo de la tabla o seguir en él.
El fin de semana de Checo en Mónaco arrancó complicado desde el viernes. En la segunda práctica libre, el freno delantero derecho de su Cadillac se incendió cuando el piloto estaba en su última simulación con neumáticos suaves, obligándolo a estacionar el coche en la zona de escape de la curva del Casino.
En la clasificación del sábado, el equipo cambió la configuración del coche para corregir el bloqueo trasero que habían sufrido durante las prácticas, pero la corrección fue demasiado y Checo terminó con bloqueo delantero en sus vueltas de clasificación. Esa décima perdida lo dejó en la posición 18, fuera de la Q2 por menos de dos décimas.
En la carrera, la historia de Checo comenzó con el peor escenario posible. En la largada, ocupó un cajón de salida que no le correspondía después de que el espacio quedara libre por la salida de Gabriel Bortoleto desde el pit lane. Los comisarios lo sancionaron con un drive-through que lo mandó de vuelta al fondo del campo en la vuelta 11.
Lo que vino después fue pura supervivencia. Checo mantuvo el coche limpio mientras casi todo el mundo cometió errores. Max Verstappen ni siquiera llegó a la primera curva, su coche se quedó varado en la parrilla antes de que arrancara la carrera.
Su compañero de equipo Valtteri Bottas abandonó en la vuelta 18 por problemas con los frenos. Lando Norris, campeón defensor, se fue en la vuelta 45 por problemas con la batería. Charles Leclerc chocó contra el muro en el relanzamiento y desencadenó una bandera roja. Cada retiro acercaba a Checo a los puntos, y cuando Nico Hülkenberg recibió una penalización de 10 segundos, el mexicano ascendió al décimo lugar.
Pero en el relanzamiento tras la bandera roja, Checo cometió una nueva infracción diferente a la de la largada: mientras que en la primera sanción el problema fue ocupar un cajón que no era el suyo, en esta ocasión el vídeo mostró claramente que la rueda delantera derecha de su coche estaba fuera de su propio cajón de salida.
Los comisarios aplicaron la penalización estándar de 10 segundos y Checo bajó al undécimo lugar. La penalización llegó a las 19:29 hora local, cuatro horas después de terminar la carrera.
La carrera la dominó Kimi Antonelli de principio a fin. El italiano de 19 años ganó desde la pole position y se convirtió en el piloto más joven en ganar el Gran Premio de Mónaco, superando el récord de Lewis Hamilton de 2008. Logró el Grand Slam en la F1: pole, victoria, vuelta rápida y lideró todas las vueltas de la carrera. Es su quinta victoria consecutiva en lo que va de temporada.
Lewis Hamilton terminó segundo para Ferrari e Isack Hadjar completó el podio en tercero para Red Bull. La próxima carrera es el Gran Premio de España en Barcelona el próximo fin de semana.