Checo Pérez y Cadillac: mucho trabajo por delante pero con razones para creer
Sergio Pérez terminó el Gran Premio de Miami en el lugar 16, cuatro posiciones mejor que desde donde arrancó. Sin puntos, sin podio, sin la remontada que el equipo esperaba. Pero con datos, con mejoras probadas en pista y con la convicción de que el proyecto va por buen camino. "Esperaba más, sinceramente, este fin de semana, pero creo que vamos en la dirección correcta y lo importante será seguir ahí", dijo Checo al terminar la carrera.
El fin de semana empezó con señales positivas. El viernes, Checo fue el mejor de los dos Cadillac en la práctica libre y el equipo sintió que las mejoras que habían traído a Florida funcionaban. El sábado todo se complicó. En la clasificación para la sprint, el monoplaza sí respondió y Checo salió 19°. Pero en la clasificación principal, el equipo realizó ajustes que no salieron bien. "Básicamente pusimos carga en el coche. Con todos los cambios que hicimos para la clasificación, alteramos mucho el coche y probablemente uno de ellos nos tomó por sorpresa", explicó el tapatío. Y él mismo reconoció un error personal que empeoró las cosas: "Perdí la segunda vuelta por un error mío al presionar el botón equivocado. En la tercera vuelta, tuve un exceso de entrega mientras frenaba en la curva 14 y me fui recto." Arrancó 20° en la carrera del domingo.
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En la carrera sprint del sábado, Checo terminó 16° después de una batalla en la parte trasera del pelotón donde la gestión de neumáticos fue su principal problema. No pudo mantener el ritmo de los pilotos que tenía cerca y perdió varias posiciones en la segunda mitad de las 19 vueltas. Fue la primera señal de que el Cadillac todavía tiene trabajo por hacer en ese apartado.
En la carrera principal del domingo, el caos de la primera vuelta y el safety car por el accidente entre Lawson y Gasly le dieron una oportunidad. Subió hasta el decimotercer lugar y por un momento la zona de puntos parecía posible. Pero el mismo problema de la sprint se repitió. Conforme pasaron las vueltas fue perdiendo terreno y en las últimas vueltas Fernando Alonso, con neumáticos blandos frescos, lo superó. Terminó decimosexto.
Pese al resultado, Checo se mostró satisfecho con su nivel individual: "Estoy contento y satisfecho con mi actuación. Creo que estoy al nivel que se requiere." El problema no es el piloto. Es un coche que todavía tiene mucho margen de desarrollo y que en Miami mostró avances reales pero también limitaciones claras. Las mejoras que Cadillac trajo a Florida incluyeron alerones delanteros actualizados, un suelo completamente rediseñado, nueva suspensión trasera y tambores de freno traseros. Nueve actualizaciones en total. Los datos recogidos en Miami serán el punto de partida para el trabajo que viene antes del GP de Canadá.
Checo lo puso en perspectiva después de la carrera: "Creo que eso es buen momento para el equipo para volver a tener un poco de tiempo solos, trabajar en el auto, analizar todas nuestras mejoras y a partir de ahí ver qué podemos mejorar." La próxima parada es Montreal el 24 de mayo, un circuito con mucho frenaje y pocas curvas rápidas que históricamente favorece la eficiencia mecánica sobre la carga aerodinámica. Para Cadillac, que sigue sin sumar puntos en cuatro carreras, Canadá es la siguiente oportunidad.
El camino es largo. Pero Checo lleva cuatro carreras terminadas, cuatro fines de semana sin abandonos y un equipo que cada fin de semana entiende mejor su propio monoplaza. Eso, en un proyecto de primer año, no es poco.