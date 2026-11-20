Checo Pérez tuvo un inicio peculiar pero histórico en el Gran Premio de Las Vegas 2026. El piloto mexicano de Cadillac apareció en el primer lugar de la clasificación de la primera práctica libre, en la que nadie registró tiempos debido a la lluvia, pero terminó en la posición 14 durante la segunda sesión, cuando los equipos finalmente pudieron completar vueltas cronometradas.

Pérez fue el primer piloto en salir al circuito callejero durante la FP1 del jueves, con neumáticos para lluvia extrema. El mexicano completó una vuelta de reconocimiento y regresó a los boxes ante las difíciles condiciones del asfalto. Aunque figuró al frente de la tabla por haber sido el primero en salir, su posición no representó el mejor rendimiento de la sesión, ya que ninguno de los competidores consiguió establecer un tiempo oficial.

Su aparición en el primer puesto respondió al orden en el que los pilotos salieron a la pista, no a su velocidad. Al no existir tiempos registrados, la sesión terminó sin una clasificación deportiva que permitiera comparar el rendimiento de los monoplazas.

La lluvia y las bajas temperaturas complicaron el trabajo de las escuderías. Varios pilotos optaron por permanecer en sus garajes para evitar riesgos en un circuito con poca adherencia y muros muy cercanos. Max Verstappen llegó a comparar las condiciones de la pista con las de una superficie de hielo.

A wet Free Practice session delivers some huge results! 😱 Checo takes the top spot! 🖤 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/PCm3QQZ2ZH — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 20, 2026

La actividad cambió en la segunda práctica libre, cuando los pilotos pudieron comenzar a registrar tiempos. Checo completó 17 vueltas y marcó un mejor registro de 1:50.431, con el que terminó en el puesto 14 de los 22 participantes, a 3.159 segundos del líder.

George Russell encabezó la sesión con un tiempo de 1:47.272 al volante de su Mercedes. El británico superó por apenas 71 milésimas al francés Pierre Gasly, de Alpine, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, terminó tercero con 1:47.605.

En Cadillac, Pérez fue el mejor de los dos pilotos del equipo. Su compañero Valtteri Bottas terminó en la posición 21, con un tiempo de 1:52.794, más de dos segundos por detrás del mexicano.

Entre los resultados de la segunda práctica también destacó el cuarto lugar de Isack Hadjar, seguido por Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Lando Norris terminó séptimo, mientras que Max Verstappen quedó en el puesto 13, una posición por delante de Checo.

De esta manera, Pérez cerró la primera jornada de actividad en Las Vegas con sus primeras referencias cronometradas después de una sesión inicial prácticamente cancelada por la lluvia. El mexicano buscará mejorar su rendimiento durante la tercera práctica libre y la clasificación, antes de la carrera del sábado por la noche.