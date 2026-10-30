Checo Pérez se ausenta del Fan Forum del GP de México por una indisposición

Sergio “Checo” Pérez no participará en el Fan Forum de este viernes en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 debido a una indisposición, según informó Cadillac mediante un comunicado oficial.

El equipo explicó que el piloto mexicano y la escudería decidieron darle tiempo adicional para descansar y recuperarse durante la mañana, antes de las actividades previstas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su Gran Premio de casa, debido a una indisposición”, señaló Cadillac, que también ofreció disculpas a los aficionados que acudieron para encontrarse con el piloto.

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La escudería aclaró que la situación no afectará la participación de Pérez en las sesiones de entrenamientos libres FP1 y FP2, ni en el resto de las actividades del fin de semana de carrera.

Por su parte, su compañero Valtteri Bottas mantendrá su agenda de compromisos con los medios de comunicación y participará en la segunda práctica libre, tal como estaba previsto.

Cadillac no ofreció mayores detalles sobre la indisposición del mexicano, pero reiteró que espera verlo en la pista y agradeció la comprensión y el apoyo de los aficionados.

La ausencia de Pérez en el Fan Forum se produce durante su Gran Premio de casa, uno de los fines de semana en los que el piloto mexicano concentra mayor atención de los aficionados y los medios de comunicación.