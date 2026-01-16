Checo Pérez se sube por primera vez al Cadillac en Silverstone
Sergio “Checo” Pérez dio un paso clave en su nueva etapa dentro de la Fórmula 1 al subirse por primera vez a un monoplaza de Cadillac durante un shakedown realizado en el Circuito de Silverstone.
El piloto mexicano fue el encargado de estrenar el auto de la escudería estadounidense en pista, completando las primeras vueltas del proyecto que marcará el debut de Cadillac en la máxima categoría. Estas sesiones privadas permiten a ingenieros y pilotos recopilar datos iniciales, evaluar el comportamiento de la unidad de potencia y comenzar a ajustar configuraciones que serán determinantes cuando arranquen las pruebas oficiales de pretemporada.
El shakedown forma parte de la preparación rumbo a la temporada 2026, cuya pretemporada se dividirá en tres bloques: del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero, nuevamente en el trazado de Sakhir.
Pérez fue contratado por Cadillac para liderar su proyecto en el año de debut en la Fórmula 1, en una apuesta que combina experiencia, desarrollo y proyección a largo plazo. El mexicano ha señalado en declaraciones previas que el reto representa “un capítulo increíblemente emocionante” en su carrera y que desde las primeras conversaciones percibió la “pasión y determinación” detrás del proyecto. “Es un honor ayudar a una marca legendaria como Cadillac a establecerse en la Fórmula 1 y construir algo competitivo desde el inicio”, expresó.
El equipo estará conformado también por el finlandés Valtteri Bottas, quien ha subrayado que integrarse a Cadillac en su primera temporada es una oportunidad única para formar parte de un proyecto desde cero. Bottas describió la iniciativa como ambiciosa y con una visión clara a largo plazo, además de destacar el valor simbólico de representar a una marca histórica del automovilismo estadounidense en el escenario global de la F1.
Hace unos días, Cadillac Formula 1 Team presentó la decoración especial que utilizará durante las pruebas de pretemporada en Barcelona, un diseño provisional que antecede a la revelación oficial del monoplaza definitivo.
El auto con el que Cadillac competirá en la temporada 2026 será presentado el próximo 8 de febrero, en el marco del Super Bowl, en un evento de alto impacto mediático que marcará la puesta en escena final del nuevo equipo. Mientras tanto, las primeras vueltas de Checo Pérez en Silverstone representan el punto de partida real de un proyecto que busca abrirse camino en la Fórmula 1 desde sus cimientos.