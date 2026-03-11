Checo Pérez y los inicios de temporada: diez años de drama, remontadas y podios
Hay pilotos que arrancan el año en modo de crucero. Checo Pérez no es uno de ellos. En las últimas temporadas en las que ha estado en la parrilla, sus primeras carreras tuvieron de todo: remontadas, abandonos en la última vuelta, podios, y el regreso más esperado de la Fórmula 1 en mucho tiempo.
En 2017, con Force India, Checo terminó noveno en Australia. Un punto en la zona media del pelotón, sin grandes historias pero sin dramas. Al año siguiente, en el mismo circuito, le fue peor: terminó doceavo y se fue de Melbourne sin puntos. Era un Force India en un mundo dominado por Mercedes, Ferrari y Red Bull, y los márgenes para brillar eran estrechos.
En 2019, ya con el equipo rebautizado como Racing Point, Checo mejoró su marca en el arranque del año y terminó octavo en Australia. Resultados de esa zona media que marcan el tipo de temporada que tuvo con ese auto: sin lujo, pero con regularidad.
Las dos siguientes temporadas no tuvieron primera carrera en Australia. La pandemia del COVID-19 canceló el GP en 2020 y 2021. En 2020, el campeonato arrancó en Austria y Checo terminó sexto. Fue un buen inicio para alguien que ese mismo año vivió lo mejor y lo peor: lo echaron de Racing Point a mitad de temporada, y unas semanas después ganó en Sakhir su primera carrera en la Fórmula 1, después de 190 Grandes Premios de espera.
En 2021, la temporada comenzó en Bahrein y Pérez debutó con Red Bull. Terminó quinto tras salir desde el pit lane por un problema en la vuelta de formación. Una primera carrera con el equipo grande, complicada desde antes de apagarse los semáforos.
Lo que vino después fue la peor y la mejor versión del Checo abridor de temporada. En Bahrein 2022 protagonizó uno de los finales más crueles de los últimos años: corría tercero y a dos vueltas del final, una falla en la bomba de gasolina de su Red Bull lo sacó de la carrera. Verstappen también abandonó ese día por el mismo problema. Ferrari se quedó con el doblete y Red Bull se fue sin puntos en la primera fecha.
En 2023, Checo fue al mismo circuito con otro ánimo y terminó segundo detrás de Verstappen. El mejor arranque de temporada de su carrera hasta ese momento. En 2024 repitió exactamente el resultado: segundo en Bahrein, otra vez detrás de su compañero de equipo.
En 2025, Checo estuvo fuera de la Fórmula 1 por primera vez desde su debut en 2011. Red Bull no renovó su contrato al cierre de 2024 y el mexicano se tomó un año sin parrilla, sin resultados y sin casco. Fue la primera temporada completa de su vida adulta sin competir en la máxima categoría.
Y luego llegó 2026. Un año sin F1 por medio, una escudería nueva, un auto nuevo y un reglamento que nadie termina de entender. Checo regresó a Australia con Cadillac, el equipo número 11 de la parrilla en su debut absoluto en la categoría.
Terminó décimo sexto, último de los que cruzaron la línea de meta. Los cuatro segundos por vuelta que le sacaban los punteros decían todo sobre la diferencia de nivel entre un auto recién nacido y los mejores del mundo. Pero cruzó la bandera a cuadros, su compañero Valtteri Bottas no pudo, y en el paddock de Cadillac eso fue motivo de celebración.
"El primer paso está dado", dijo Checo al radio después de la carrera. "Como equipo, completar la carrera fue increíble". Diez temporadas, diez primeras carreras con resultados muy distintos. La historia todavía no termina.