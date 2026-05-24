Cuatro de seis: Antonelli sigue intratable, Hamilton vuelve al podio y Checo abandona en Canadá
Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Canadá y se llevó su cuarta victoria de la temporada en lo que ya parece un dominio absoluto del italiano en su año debut en una temporada completa. Lewis Hamilton sumó su primer podio del año al adelantar a Max Verstappen a seis vueltas del final y terminar segundo con Ferrari.
Verstappen completó el podio en tercero, su mejor resultado de la temporada. Pero la historia más dolorosa fue para George Russell, que salió de la pole, lideró buena parte de la carrera, peleó con su propio compañero y terminó fuera de pista en un abandono que pesa mucho en su lucha por mantenerse en la pelea del campeonato.
La carrera arrancó complicada. La salida tuvo que repetirse porque Arvid Lindblad se quedó parado en la parrilla con el Racing Bulls. Cuando finalmente arrancaron, Lando Norris tomó el liderato en la primera curva por una apuesta arriesgada con neumáticos intermedios en una pista casi seca. La apuesta no funcionó. Norris tuvo que entrar a boxes de inmediato a montar medios y cayó a la parte trasera del pelotón. Oscar Piastri hizo lo mismo y tampoco le funcionó. Los dos McLaren quedaron fuera de la pelea por el podio antes de la décima vuelta.
A partir de ahí los Mercedes tomaron el control. Russell y Antonelli protagonizaron una de las peleas internas más intensas que se han visto en el equipo en años. Antonelli pasó a Russell, Russell respondió, los dos se encimaron en una chicana y por poco no chocan. La radio de Mercedes pedía calma a sus dos pilotos. El público en Montreal disfrutaba un duelo familiar que se ponía cada vez más caliente. Hasta que en la vuelta 65, Russell perdió el control de su Mercedes en circunstancias todavía por aclarar y abandonó la carrera. El piloto de la pole se quedó sin podio en uno de los fines de semana más prometedores que ha tenido esta temporada.
La salida de Russell dejó a Antonelli con una ventaja cómoda. El italiano gestionó el final con calma, marcó la vuelta rápida y cruzó la meta con más de seis segundos sobre Verstappen, quien luchaba contra el ritmo creciente de Hamilton. Las últimas vueltas fueron un duelo nostálgico: el siete veces campeón del mundo pegado al tetracampeón actual de la F1. A seis vueltas del final, Hamilton encontró el hueco y pasó a Verstappen para llevarse el segundo lugar. Es su primer podio con Ferrari y la mejor noticia del año para la Scuderia.
Norris también se quedó sin terminar. En la vuelta 40 algo se rompió en su motor McLaren y se quedó parado en la curva 10, otro abandono que se sumó al de Russell. Los dos pilotos que más tenían que perder este fin de semana terminaron viéndolo todo desde fuera del coche. Piastri logró remontar para terminar cerca del top 5.
Para Checo Pérez fue una carrera para olvidar. El tapatío arrancaba 20° tras quedar eliminado en la Q1 del sábado y llevaba media carrera peleando con Esteban Ocon y otros pilotos del fondo del pelotón sin poder avanzar al ritmo que necesitaba. En la vuelta 43 todo terminó. La suspensión delantera derecha de su Cadillac se rompió en plena recta y el regiomontano tuvo que ingresar a boxes para abandonar. Es su primer retiro de la temporada y otro fin de semana sin puntos para Cadillac.
Franco Colapinto fue la sorpresa de la jornada al terminar sexto, su mejor resultado en la Fórmula 1. El argentino superó el séptimo lugar que había conseguido en Miami y confirmó que Alpine empieza a entender mejor su coche en cada carrera.
Antonelli sigue al frente del campeonato con cuatro victorias en seis carreras y una ventaja que cada fin de semana se hace más cómoda. Hamilton vuelve al podio cuando ya nadie lo esperaba con Ferrari. Verstappen mejora pero sigue lejos de pelear por la victoria. La próxima cita es el Gran Premio de España en dos semanas. Para Mercedes es el momento para revisar lo que pasó con Russell. Para Checo, otra oportunidad de buscar los primeros puntos del año.