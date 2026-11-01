De la F1 al futbol en el Azteca: hasta 61 mil pesos de diferencia entre un boleto y otro

Este fin de semana, la Ciudad de México se engalanó como el epicentro del deporte nacional e internacional. Por un lado, acogió en el Estadio Azteca dos partidos de la Liga MX, el América vs. Toluca y el Cruz Azul ante León; mientras que en el Autódromo Hermanos Rodríguez recibió la visita de la Fórmula 1. Dos disciplinas que encienden las pasiones de miles de aficionados, aunque con una diferencia enorme entre los precios de los boletos, la cual supera los 61 mil pesos.

Como muestra de ello está el caso de Armando García, un apasionado tanto del automovilismo como del futbol mexicano que aprovechó el sábado 31 de octubre para acudir a ambas citas. Al mediodía presenció la clasificación de la F1 para, posteriormente en la noche, cruzar la urbe y vivir el drama del empate 2-2 en el partido América vs. Toluca.

“Fuimos a la Fórmula 1, estuvimos ahí apoyando a Checo Pérez (…) pero aquí somos toluqueños”, dijo a su llegada al Coloso de Santa Úrsula.

A wholesome moment for Checo Perez for his 300th Grand Prix, at his home race! 🥹#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ahiKJJ6TLj — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Al preguntarle cuánto gastó para acudir a ambos espectáculos, compartió lo siguiente: “Yo creo que en la zona en la que estuvimos debieron ser unos 60 o 70 mil pesos por ahí; y para aquí (el partido en el Azteca) tuvimos un patrocinador, cero pesos”.

Y aunque en esta ocasión su acceso a la Liga MX fue gratuito, al revisar el costo de los boletos, tanto para el juego de Las Águilas como para el de La Máquina del domingo 1 de noviembre, las entradas iban desde los 294 hasta los 4,109 pesos.

En tanto, para el Gran Premio de la Ciudad de México, la realidad en el aspecto económico era totalmente otra, con boletos de la F1 que rondaban desde los 3,900 hasta los 61,750 pesos. Por lo tanto, la brecha máxima entre la entrada más cara del GP de México y la más económica del futbol fue de 61,456.50 pesos. Sin embargo, también resalta un dato curioso: el boleto más costoso para ir al futbol superaba por 209 pesos al más barato del automovilismo.

Precios de boletos para el Estadio Azteca (Liga MX)

600 Norte: $293.50

500 Norte, 500 y 600 Sur / Personas con discapacidad: $587.00

500 y 600 Lateral: $821.80

400 Lateral y 300 Preferente: $939.20

300 Cabecera: $997.90

100 Norte y Sur: $1,056.60

100 Plus: $1,174.00

100 Lateral, 200 Platea y 300 Lateral A/B: $1,408.80

300 Premium: $1,467.50

Corner Club y Locker Club: $1,761.00

Palcos Club: $1,878.40

Terraza INTER.MX: $2,348.00

Super Seats: $2,935.00

Club Banorte: $4,109.00

Precios de boletos para el GP de la CDMX (Fórmula 1)

Zona Naranja: $3,900.00

Zona Azul: $7,000.00

Zona Gris / Zona Café: $10,000.00

Zona Rosa: $10,500.00

Zona Amarilla: $13,900.00

Grand Tour: $19,900.00

Zona Verde: $30,500.00

Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde: $61,750.00

El reto de cruzar la ciudad entre dos eventos masivos

Finalmente, otro factor a considerar para quienes acudieron al Gran Premio de México y a la Liga MX fue el tiempo de traslado entre el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio Azteca. De acuerdo con la aplicación de Maps, la distancia entre ambos inmuebles es de aproximadamente 17 kilómetros, trayecto que en un día normal toma cerca de 25 minutos en auto.

No obstante, Armando García expresó que realizó casi tres veces ese lapso debido al colapso vial en las avenidas que dan entrada y salida a estos recintos: “El tráfico estuvo pesado, más o menos como una hora con 15 minutos”.

Y es que resulta oportuno recordar que, al tratarse de eventos deportivos en CDMX con gran convocatoria, las vialidades cercanas suelen saturarse. Aun así, al final, Armando, pese a los gastos y el tiempo invertido en el traslado, pudo disfrutar la vivencia de dos magnos espectáculos en un solo día.