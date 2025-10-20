SI Mexico

El campeón vuelve a la caza: Verstappen desafía a McLaren en el corazón de México

Red Bull busca otro triunfo más en la Ciudad de México, que suma 10 ediciones en la tercera etapa en la Fórmula Uno; Max Verstappen suma cinco triunfos en el historial, lo que lo convierte en el máximo ganador en nuestro país. Ahora busca otro triunfo que lo ayude a seguir en la pelea por el título en este año.

Álvaro Piñeirua

Verstappen desafía a McLaren en el corazón de México, luego de que suma cinco victorias en esta tercera etapa que suma su edición número 10.
Verstappen desafía a McLaren en el corazón de México, luego de que suma cinco victorias en esta tercera etapa que suma su edición número 10. / Mark Thompson/Getty Images

El campeonato puede dar un giro en la Ciudad de México. Lando Norris se encuentra a solo 14 puntos de Oscar Piastri y, si el australiano no reacciona, el Gran Premio de México podría recibir a un nuevo líder del Mundial. McLaren vive su momento más tenso del año: la diferencia entre sus pilotos se reduce, el control interno se complica y cada punto se vuelve decisivo.

En el otro frente, Red Bull llega con la moral en alto después de un fin de semana perfecto en Austin, donde Max Verstappen ganó tanto la sprint como la carrera principal. El neerlandés recorta su desventaja en el campeonato a solo 40 puntos y aterriza en territorio mexicano con la confianza de quien ya ha conquistado esta pista cinco veces, más que cualquier otro piloto en la historia del Gran Premio. Su dominio en el Autódromo Hermanos Rodríguez es absoluto y el impulso del RB21 amenaza con cambiar por completo el equilibrio del campeonato.

Austin dejó claro que Red Bull aún tiene mucho por decir. Mientras Verstappen impuso ritmo y control, McLaren sufrió un golpe duro. Piastri y Norris se tocaron en la sprint, un error que costó puntos valiosos y reveló tensión dentro del equipo. El doble abandono parcial afectó el ánimo de la escudería británica y ofreció una ventaja directa a su rival más experimentado.

El panorama del campeonato cambió por completo. Piastri se mantiene al frente, pero la diferencia se reduce con rapidez. Norris también forma parte de la pelea y busca recortar distancia en la clasificación. Los errores y el choque en Austin encendieron las alarmas dentro del equipo. Ambos pilotos persiguen el mismo objetivo y esa competencia interna, si no se controla, puede convertirse en el mayor obstáculo para McLaren en este cierre de temporada.

México surge como el escenario ideal para que Red Bull mantenga el impulso. El Autódromo Hermanos Rodríguez, con sus 2 240 metros de altitud, representa una prueba extrema para la potencia del motor y la gestión aerodinámica.

En esas condiciones, el equipo austriaco suele encontrar la ventaja que otros pierden. Verstappen ha ganado cinco veces en esta pista y en 2023 se impuso desde la tercera posición, sin oposición real en las últimas vueltas.

En contraste, McLaren todavía busca su primera victoria en México en la era Piastri-Norris, aunque su progreso resulta evidente. En 2024, el MCL38 firmó su mejor actuación en este circuito con un segundo lugar de Norris y un octavo de Piastri, prueba del ritmo sólido que alcanzó el equipo.

Un año antes, Norris avanzó del puesto diecisiete al quinto y Piastri terminó octavo; en 2022, Daniel Ricciardo fue séptimo y Norris noveno. Esa evolución constante demuestra el salto técnico del equipo británico, que pasó de sufrir con la degradación y los frenos a convertirse en un contendiente real en la altitud de la capital mexicana.

Esa conexión con México no es casualidad. El neerlandés entiende mejor que nadie cómo enfrentar los retos del aire delgado, la tracción en las curvas lentas del estadio y la degradación impredecible de los neumáticos. Red Bull afina su equilibrio en carrera y las últimas actualizaciones ya reducen la brecha con McLaren.

Para los británicos, la cita mexicana representa una prueba de carácter. Piastri y Norris necesitan resultados limpios que mantengan al equipo al frente y eviten repetir los errores de Austin. McLaren conserva ritmo a una vuelta, pero arrastra problemas de degradación de neumáticos y decisiones estratégicas divididas. En un circuito donde la gestión y la concentración definen todo, esas fallas pueden resultar fatales.

El ambiente en la Ciudad de México promete ser imponente. Las gradas del Foro Sol rugirán en cada vuelta, el aire vibrará con el sonido de los motores y el título mundial sentirá su propio pulso. Verstappen llega con la sensación de haber revivido la pelea y con un escenario que históricamente lo favorece. Piastri y Norris enfrentan la presión de sostener la ventaja y evitar otra caída que pueda reescribir la temporada.

Todo apunta a un fin de semana explosivo. Red Bull busca confirmar su regreso a la cima, McLaren intenta resistir el asedio y México se prepara para una carrera capaz de definir el rumbo final del campeonato.

LOS ÚLTIMOS GANADORES DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO

AÑO

PILOTO GANADOR

EQUIPO

2024

Carlos Sainz

Ferrari

2023

Max Verstappen

Red Bull

2022

Max Verstappen

Red Bull

2021

Max Verstappen

Red Bull

2020


Lewis Hamilton

Mercedes

2019

Max Verstappen


Red Bull


2018

Max Verstappen


Red Bull


2017

Lewis Hamilton


Mercedes

2016

Nico Rosberg

Mercedes

Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

Home/F1