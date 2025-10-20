El campeón vuelve a la caza: Verstappen desafía a McLaren en el corazón de México
El campeonato puede dar un giro en la Ciudad de México. Lando Norris se encuentra a solo 14 puntos de Oscar Piastri y, si el australiano no reacciona, el Gran Premio de México podría recibir a un nuevo líder del Mundial. McLaren vive su momento más tenso del año: la diferencia entre sus pilotos se reduce, el control interno se complica y cada punto se vuelve decisivo.
En el otro frente, Red Bull llega con la moral en alto después de un fin de semana perfecto en Austin, donde Max Verstappen ganó tanto la sprint como la carrera principal. El neerlandés recorta su desventaja en el campeonato a solo 40 puntos y aterriza en territorio mexicano con la confianza de quien ya ha conquistado esta pista cinco veces, más que cualquier otro piloto en la historia del Gran Premio. Su dominio en el Autódromo Hermanos Rodríguez es absoluto y el impulso del RB21 amenaza con cambiar por completo el equilibrio del campeonato.
Austin dejó claro que Red Bull aún tiene mucho por decir. Mientras Verstappen impuso ritmo y control, McLaren sufrió un golpe duro. Piastri y Norris se tocaron en la sprint, un error que costó puntos valiosos y reveló tensión dentro del equipo. El doble abandono parcial afectó el ánimo de la escudería británica y ofreció una ventaja directa a su rival más experimentado.
El panorama del campeonato cambió por completo. Piastri se mantiene al frente, pero la diferencia se reduce con rapidez. Norris también forma parte de la pelea y busca recortar distancia en la clasificación. Los errores y el choque en Austin encendieron las alarmas dentro del equipo. Ambos pilotos persiguen el mismo objetivo y esa competencia interna, si no se controla, puede convertirse en el mayor obstáculo para McLaren en este cierre de temporada.
México surge como el escenario ideal para que Red Bull mantenga el impulso. El Autódromo Hermanos Rodríguez, con sus 2 240 metros de altitud, representa una prueba extrema para la potencia del motor y la gestión aerodinámica.
En esas condiciones, el equipo austriaco suele encontrar la ventaja que otros pierden. Verstappen ha ganado cinco veces en esta pista y en 2023 se impuso desde la tercera posición, sin oposición real en las últimas vueltas.
En contraste, McLaren todavía busca su primera victoria en México en la era Piastri-Norris, aunque su progreso resulta evidente. En 2024, el MCL38 firmó su mejor actuación en este circuito con un segundo lugar de Norris y un octavo de Piastri, prueba del ritmo sólido que alcanzó el equipo.
Un año antes, Norris avanzó del puesto diecisiete al quinto y Piastri terminó octavo; en 2022, Daniel Ricciardo fue séptimo y Norris noveno. Esa evolución constante demuestra el salto técnico del equipo británico, que pasó de sufrir con la degradación y los frenos a convertirse en un contendiente real en la altitud de la capital mexicana.
Esa conexión con México no es casualidad. El neerlandés entiende mejor que nadie cómo enfrentar los retos del aire delgado, la tracción en las curvas lentas del estadio y la degradación impredecible de los neumáticos. Red Bull afina su equilibrio en carrera y las últimas actualizaciones ya reducen la brecha con McLaren.
Para los británicos, la cita mexicana representa una prueba de carácter. Piastri y Norris necesitan resultados limpios que mantengan al equipo al frente y eviten repetir los errores de Austin. McLaren conserva ritmo a una vuelta, pero arrastra problemas de degradación de neumáticos y decisiones estratégicas divididas. En un circuito donde la gestión y la concentración definen todo, esas fallas pueden resultar fatales.
El ambiente en la Ciudad de México promete ser imponente. Las gradas del Foro Sol rugirán en cada vuelta, el aire vibrará con el sonido de los motores y el título mundial sentirá su propio pulso. Verstappen llega con la sensación de haber revivido la pelea y con un escenario que históricamente lo favorece. Piastri y Norris enfrentan la presión de sostener la ventaja y evitar otra caída que pueda reescribir la temporada.
Todo apunta a un fin de semana explosivo. Red Bull busca confirmar su regreso a la cima, McLaren intenta resistir el asedio y México se prepara para una carrera capaz de definir el rumbo final del campeonato.
LOS ÚLTIMOS GANADORES DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO
AÑO
PILOTO GANADOR
EQUIPO
2024
Carlos Sainz
Ferrari
2023
Max Verstappen
Red Bull
2022
Max Verstappen
Red Bull
2021
Max Verstappen
Red Bull
2020
Lewis Hamilton
Mercedes
2019
Max Verstappen
Red Bull
2018
Max Verstappen
Red Bull
2017
Lewis Hamilton
Mercedes
2016
Nico Rosberg
Mercedes