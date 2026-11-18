El Gran Premio de Las Vegas puede convertirse en una de las carreras más frías en la historia de la Fórmula Uno. El pronóstico oficial contempla temperaturas de entre 5 y 11 grados Celsius durante el sábado y algunas estimaciones colocan el ambiente cerca de los 7 grados para el arranque nocturno. La cifra se aproxima al registro de 5 grados del Gran Premio de Canadá de 1978, considerado el más frío que ha disputado la categoría.

La posibilidad de establecer un nuevo récord dependerá de la temperatura registrada durante la competencia, no de la mínima de todo el día. Por esa razón todavía no puede asegurarse que Las Vegas vaya a ocupar el primer lugar histórico. Lo confirmado es que el frío representará uno de los principales desafíos del fin de semana.

Las actividades comenzarán el jueves 19 de noviembre con temperaturas que pueden bajar hasta los 3 grados durante la jornada. Para la clasificación del viernes se esperan condiciones secas y alrededor de 11 grados por la noche, mientras la carrera comenzará el sábado 21 a las 20:00 horas, tiempo local. No existe por ahora una amenaza importante de lluvia.

El problema estará en los neumáticos

El circuito urbano de Las Vegas mide 6.201 kilómetros y combina 17 curvas con tres rectas largas. Esa configuración permite alcanzar velocidades elevadas, pero también provoca que las llantas pierdan temperatura antes de las frenadas más exigentes.

Los neumáticos de Fórmula Uno necesitan trabajar dentro de un rango específico para producir agarre. Cuando permanecen demasiado fríos, el piloto encuentra menos adherencia al acelerar, frenar o cambiar de dirección. El riesgo aumenta durante las primeras vueltas, después de una parada en boxes y cada vez que aparece un periodo de auto de seguridad.

Las largas rectas del Strip pueden enfriar la superficie de las llantas incluso después de que el piloto logró calentarlas en las curvas. Al llegar a una zona de frenado con poca temperatura, aumenta la posibilidad de bloquear una rueda. Un bloqueo puede dejar una superficie plana en el neumático, causar vibraciones y obligar a realizar una parada anticipada.

También puede aparecer el llamado graining. Este fenómeno se produce cuando la superficie fría de la llanta se desliza sobre el asfalto y desprende pequeños fragmentos de goma que después se adhieren al propio neumático. El resultado es una pérdida de agarre que puede afectar el ritmo durante varias vueltas.

La FIA y Pirelli vigilarán especialmente las presiones y temperaturas. El documento técnico del fin de semana incluso establece que los neumáticos montados no pueden permanecer expuestos a temperaturas ambientales inferiores a 10 grados. Los equipos deberán conservarlos protegidos y utilizar correctamente las mantas térmicas antes de enviarlos a la pista.

El frío puede cambiar la estrategia

Pirelli eligió los compuestos C3, C4 y C5, la gama más blanda disponible para piso seco. La decisión busca facilitar la generación de temperatura y abre la posibilidad de utilizar el neumático suave durante una parte más extensa de la carrera.

La estrategia de una parada aparece como la alternativa más rápida sobre el papel, aunque el frío puede reducir la eficacia del undercut. Normalmente, un piloto entra antes a boxes, recibe neumáticos nuevos y aprovecha su mayor velocidad para superar a un rival cuando éste realiza su parada. En Las Vegas, la llanta recién instalada puede enfriarse durante el largo trayecto desde la salida de boxes hasta las primeras curvas y tardar demasiado en ofrecer una ventaja.

La clasificación también exigirá una preparación especial. Los pilotos podrían necesitar más de una vuelta para calentar los neumáticos antes de atacar el cronómetro. Una vuelta lenta adicional ayuda a elevar la temperatura, pero también consume goma y combustible, aumenta el tráfico y reduce el número de intentos disponibles.

Otro factor será la evolución del asfalto. Como el trazado utiliza calles que vuelven a abrirse al tránsito entre sesiones, la superficie puede acumular polvo y arena. Parte del agarre construido por los monoplazas durante una práctica puede desaparecer antes de la siguiente, por lo que las condiciones no necesariamente se repetirán de un día a otro.

Una oportunidad para alterar la jerarquía

Las bajas temperaturas no afectarán a todos los equipos de la misma manera. Algunos monoplazas consiguen calentar rápidamente sus neumáticos, mientras otros funcionan mejor cuando la carrera se disputa sobre una pista más caliente. Esa diferencia puede modificar el orden habitual, especialmente durante la clasificación y las primeras vueltas de cada periodo.

El piloto que logre mantener las llantas dentro de su rango de funcionamiento tendrá una ventaja en las frenadas, la tracción y el cuidado del neumático. Quien no lo consiga tendrá que conducir varias vueltas con menor agarre o exigir demasiado la superficie para generar temperatura, lo que puede acelerar el graining.