El futuro de la F1 toma la pista en México: 10 novatos participarán en la Práctica 1

La primera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México tendrá consecuencias que pueden extenderse mucho más allá del fin de semana. Colton Herta necesita completar al menos 24 vueltas con Cadillac para conseguir el punto que le falta para obtener la superlicencia de la FIA, mientras Nikola Tsolov disputará su primera sesión oficial de Fórmula Uno con Racing Bulls como una de las principales promesas del programa de Red Bull.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a diez pilotos jóvenes durante la Práctica Libre 1. La presencia de tantos novatos responde a la obligación que tienen los equipos de ceder sesiones a competidores con poca experiencia en la categoría, aunque para Herta y Tsolov la oportunidad posee un significado especial.

Herta ocupará el lugar de Valtteri Bottas en Cadillac. El estadounidense llega a México con 39 de los 40 puntos necesarios para solicitar la superlicencia, requisito indispensable para competir como titular en la Fórmula Uno.

La FIA concede un punto adicional a los pilotos que completan al menos 100 kilómetros durante una práctica libre, siempre que no reciban una sanción relacionada con su conducción. Cada vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez mide 4.304 kilómetros, por lo que Herta deberá completar 24 giros para superar la distancia requerida.

Si alcanza esa cifra, llegará a los 40 puntos y eliminará el principal obstáculo reglamentario que le ha impedido aspirar a un asiento dentro de la categoría.

Cadillac, entre la continuidad de Bottas o refrescar con Herta

Herta estuvo cerca de conseguir ese punto durante el Gran Premio de Italia, pero una falla hidráulica detuvo el Cadillac después de solamente cinco vueltas. Posteriormente completó 21 giros durante la primera práctica en Austin, distancia suficiente para añadir otro punto a su licencia y llegar a México a un solo paso del objetivo.

La sesión no le garantiza un lugar como titular. Cadillac todavía deberá decidir quién acompañará a Checo Pérez durante la temporada 2027 y Bottas permanece como candidato a continuar. Sin embargo, obtener la superlicencia permitiría que el equipo considere a Herta sin ninguna barrera reglamentaria.

El estadounidense forma parte del proyecto como piloto de pruebas y posee una amplia trayectoria en IndyCar, donde consiguió varias victorias antes de trasladar su carrera a la Fórmula 2. Su desempeño en esa categoría no ha cumplido completamente con las expectativas, pero Cadillac ha valorado su trabajo en el simulador y durante sus apariciones en las prácticas libres.

Tsolov es 'el siguiente en la fila' para Red Bull

Mientras Herta buscará completar una distancia específica, Tsolov tendrá una oportunidad para demostrar su velocidad. El búlgaro de 19 años reemplazará a Liam Lawson en Racing Bulls y conducirá por primera vez un monoplaza actual durante una sesión oficial de Gran Premio.

Tsolov conquistó la Fórmula 4 Española en 2022 y se incorporó al programa de jóvenes pilotos de Red Bull en 2025. Durante esa temporada terminó como subcampeón de Fórmula 3, antes de dar el salto a la Fórmula 2 con Campos Racing en 2026.

El llamado “León Búlgaro” ocupa el segundo lugar de la clasificación con seis victorias y nueve podios cuando restan dos rondas. Su capacidad para ganar carreras durante su primera campaña en la categoría lo convirtió en uno de los nombres que Red Bull analiza para el futuro de Racing Bulls.

Alan Permane, director de Racing Bulls, ya lo describió como “el siguiente en la fila” dentro del programa de desarrollo. La práctica de México será un paso importante para determinar si puede trasladar su rendimiento de la Fórmula 2 a un monoplaza de la máxima categoría.

Tsolov ya tuvo un primer contacto con el equipo durante una prueba privada realizada en Imola, pero aquella experiencia ocurrió con un auto de una temporada anterior. En México deberá adaptarse al monoplaza de 2026, trabajar con los ingenieros durante una sesión oficial y ofrecer información útil para la preparación de Lawson.

La oportunidad llega mientras Red Bull todavía analiza la conformación de sus equipos para 2027. Racing Bulls no ha cerrado completamente su alineación y Tsolov busca demostrar que está preparado para convertirse en el siguiente piloto promovido por una estructura que ha llevado a la Fórmula Uno a nombres como Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Isack Hadjar.

¿Quiénes son los novatos que participarán en la Práctica 1 en México?

Herta y Tsolov encabezarán una sesión dominada por los jóvenes. Frederik Vesti ocupará el Mercedes de George Russell; Ayumu Iwasa conducirá el Red Bull de Max Verstappen; Leonardo Fornaroli reemplazará a Lando Norris en McLaren; Gabriele Minì tomará el Alpine de Franco Colapinto; y Ryo Hirakawa subirá al Haas de Esteban Ocon.

Freddie Slater manejará el Audi de Gabriel Bortoleto, Luke Browning ocupará el Williams de Alex Albon y Jak Crawford reemplazará a Lance Stroll en Aston Martin. Ferrari será la única escudería que conservará a sus dos pilotos titulares durante toda la primera práctica.

La cantidad de cambios obligará a los equipos a equilibrar el desarrollo de sus prospectos con la recopilación de información para el Gran Premio. La altura de la Ciudad de México complica la refrigeración, reduce la carga aerodinámica y modifica el rendimiento de los motores, por lo que cada minuto de la sesión tendrá un valor especial.