El GP de México busca renovar más allá de 2028 pese a la competencia

El Gran Premio de la Ciudad de México pretende extender su permanencia en la Fórmula 1 más allá de 2028, en un calendario saturado, en el que nuevas sedes presionan por entrar y algunos circuitos europeos aceptan correr en años alternos para conservar su lugar.

“Ellos (los directivos de la F1) siguen muy contentos de lo que es el Gran Premio de la Ciudad de México. La ciudad está contenta”, aseguró Federico González Compeán, director general del evento, en la ceremonia del Muro de Honor del Deporte Motor en México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El directivo confía en que la organización y el respaldo del gobierno capitalino alcancen para ampliar el vínculo.

La extensión vigente, anunciada en abril de 2025, cubre las ediciones de 2026 a 2028, y aunque apenas transcurre su primer año, Compeán prevé abordar la siguiente renovación entre finales de 2026 y principios de 2027.

También destacó la disposición de las autoridades para continuar el proyecto, que considera útil para atraer turismo y promover al país.

La competencia por el calendario

La F1 tendrá 24 grandes premios en 2027, con la llegada de Portugal y el regreso de Turquía, y para la siguiente década pactó su vuelta a África: el 13 de octubre anunció un acuerdo de 10 años con Ruanda, cuya primera carrera está prevista para principios de los años 30, en un circuito nuevo junto al aeropuerto en construcción de Bugesera. El campeonato no corre en ese continente desde 1993.

Sudáfrica tampoco se da por vencida. Clayson Monyela, responsable de diplomacia pública de su cancillería, dijo que la llegada de Ruanda no le cierra la puerta a otros países, y el gobierno sudafricano apunta a una fecha en 2028 o 2029, aunque todavía necesita cerrar un acuerdo con la F1.

La competencia más cercana para México está en su propio continente, donde el calendario incluye a Canadá, Brasil y tres carreras en Estados Unidos. Buenos Aires quiere sumarse: trabaja en la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, cuyas obras superaron a mediados de este año el 60 por ciento de avance, y la pista, que recibirá al MotoGP en 2027, incorpora instalaciones pensadas para una eventual llegada de la categoría reina.

En Europa, la alternancia ya es parte de los contratos: Barcelona tiene carreras pactadas para 2028, 2030 y 2032, y Spa-Francorchamps, en Bélgica, para 2027, 2029 y 2031. Consultado sobre ese modelo, Compeán reconoció que los organizadores mexicanos no lo consideran todavía una alternativa para mantenerse en el calendario.

“Hay una estructura del Gran Premio que trabaja todo el año. Pensar que trabajara un año sí, un año no, creo que complicaría la logística que hoy tenemos establecida como método de trabajo. Lo voy a pensar, pero creo que no nos gustaría tanto”, explicó.

Para defender la continuidad de México, el directivo apela a la experiencia de sus organizadores y a la atención que reciben los visitantes.

“Nos ven como un referente y, en efecto, vienen cada año de muchos países, de muchos grandes premios, a ver las mejores prácticas de lo que hacemos”, sostuvo.

Toledano y Tolama, al Muro de Honor

Durante la ceremonia, Alfonso Toledano y Marco Antonio Tolama ingresaron al Muro de Honor del Deporte Motor en México, y sus nombres quedaron inscritos en la Torre de Control del autódromo junto a los de otros 26 homenajeados.

Toledano, fallecido en 2016, fue tricampeón de la Fórmula 3 Mexicana y promotor automovilístico, y Tolama, quien murió este año, acumuló más de 35 años como analista del deporte motor en medios como TV Azteca, Televisa y Claro Sports.

Los hijos de ambos recibieron las distinciones. “Le dieron mucho al deporte y sembraron una semillita para el futuro”, dijo Compeán.